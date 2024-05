"To prawo nie ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy aborcja jest dobra czy zła, czy jest moralna, czy nie (...). Prawo jest wyłącznie od tego, żeby określić zakres ochrony prawnej kobiety. (...) Kobieta jest zawsze ważniejsza" – powiedziała. "I o tym jest to prawo – by kobieta miała większe prawo wtedy, kiedy tego potrzebuje" – dodała.