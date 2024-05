Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) zeznał w czwartek przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych, że projekty decyzji ws. polecenia Poczcie Polskiej oraz PWPW podjęcia działań przygotowujących wybory prezydenckie były autorstwa Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Były premier zeznawał przed komisją ws. przygotowań wyborów prezydenckich

Były premier zeznał przed komisją śledczą, że po raz pierwszy zapoznał się z projektem decyzji ws. polecenia Poczcie Polskiej oraz PWPW podjęcia działań przygotowujących wybory prezydenckie kilka dni przed ich podpisaniem.

Przekazał, że jeśli dobrze pamięta to, co referował mu wówczas szef KPRM Michał Dworczyk, projekt decyzji był autorstwa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jak uzasadniał, prawdopodobnie był to właśnie ten resort, ponieważ podlegała mu Poczta Polska.

Morawiecki otrzymał informacje o wątpliwościach prawnych

Morawiecki był pytany, czy znał negatywne opinie prawne szefa Prokuratorii Generalnej oraz departamentu prawnego KPRM. "Tak, pan minister Michał Dworczyk poinformował mnie na kilka dni przed 16 kwietnia (2020 r.) - nie potrafię podać dziennej daty - że w stosunku do pierwotnej decyzji zaproponowanej przez MAP pojawiły się wątpliwości prawne. Poinformowałem go, że proszę o poprawienie tych decyzji i ich zrekonstruowanie w taki sposób, aby prace przygotowawcze, które miały być przeprowadzone przez Pocztę Polską i PWPW mogły być wykonane, a jednocześnie żeby nikt nie miał wątpliwości prawnych" - zeznał był premier.

Usunięcie wątpliwości prawnych przed podjęciem decyzji

Jak relacjonował, po kilku dniach, najprawdopodobniej 16 kwietnia 2020 r. minister Dworczyk poinformował go ustnie o tym, że "nowe ustne i - w ślad za tym idące - pisemne stanowiska prawnicze zostały pozyskane, że te decyzje zostały poprawione i ze dotyczą realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenta RP i teraz są zgodne z prawem i podstawa prawna została również przywołana".

Morawiecki dodał, że nie pamięta, kto był autorem tych nowych opinii. "Byli to jacyś profesorowie, doktorzy nauk prawnych" - mówił.

Pozyskanie pozytywnych opinii prawnych już po fakcie

Na uwagę, że pozytywne opinie zostały wydane już po 16 kwietnia 2020 r., Morawiecki powiedział, że Dworczyk "przygotowywał tę decyzję w oparciu o ustne informacje ze strony prawników, w ślad za którymi miały pójść potwierdzenia pisemne". "Być może było tak, że ustne potwierdzenia nadeszły 14, 15, bądź 16 czerwca, a później potwierdzenia pisemne" - dodał. (PAP)

