Istnieje przesłanka, że Mateusz Morawiecki mógł złamać konstytucję, wydając polecenie Poczcie Polskiej, żeby przeprowadziła wybory w trybie korespondencyjnym w 2020 r. - ocenił biegły prof. Piotr Uziębło na posiedzeniu komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. W odpowiedzi Michał Wójcik (PiS) zarzucił profesorowi, że nie zachował "przymiotu obiektywizmu" w swoich opiniach.

Szef komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych poseł Dariusz Joński (KO) zapytał biegłego o opinię, czy "powierzenie przygotowania i przeprowadzenia wyborów w formie decyzji bez podstawy prawnej Poczcie Polskiej było zgodne z konstytucją". Uziębło powiedział, że - w jego ocenie - jeżeli nie ma podstawy prawnej to nie można wydać decyzji, a ta podstawa która została przywołana - jego zdaniem - jest błędną.

"Jest przesłanka, że Morawiecki mógł złamać konstytucję" - ocenił.

Ponadto zdaniem biegłego, nagła próba odsunięcia PKW i KBW od przygotowania i przeprowadzenia wyborów nie była standardem demokratycznym.

Poseł PiS o stronniczości biegłego

Michał Wójcik (PiS) zarzucił profesorowi, że nie zachował "przymiotu obiektywizmu" w swoich opiniach. Jako dowód przytoczył treść artykułów, w których zostały zawarte jego wypowiedzi krytykujące m.in. działania prezydenta Andrzeja Dudy czy same wybory kopertowe. Biegły zapewnił, że w przeszłości krytykował również referendum zorganizowane przez b. prezydenta Bronisława Komorowskiego, więc nie uważa, żeby był stronniczy.

Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego

W czwartek o godz. 14 ma zostać przesłuchany Mateusz Morawiecki w związku z wydanymi przez siebie decyzjami. 16 kwietnia 2020 r. Morawiecki wydał decyzję polecającą Poczcie Polskiej podjęcie i realizację "niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, z powodu panującej wówczas pandemii". Tego samego dnia Morawiecki wydał decyzję zobowiązującą PWPW do podjęcia działań przygotowujących wybory na prezydenta. Zobowiązywała ona m.in. ministra spraw wewnętrznych i administracji do podpisania umowy z PWPW na wydrukowanie pakietów wyborczych.