Ostatnie pożary w Polsce budzą podejrzenia. To element wojny kognitywnej. Nie wiemy, czy mamy do czynienia z naturalnym biegiem spraw, czy z inspiracją służb specjalnych – powiedział Jacek Siewiera szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W niedzielę doszło w Warszawie do dwóch pożarów: spaliła się całkowicie hala targowa, paliły się też śmieci na Siekierkach. W poniedziałek w Grodzisku Mazowieckim doszło do pożaru dachu liceum.