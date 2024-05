Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych nie ukrywa zaskoczenia z wezwania we wtorek przed komisję do spraw zbadania tzw. afery wizowej. W rozmowie z Gazetą Prawną przewiduje co prawda, czego może chcieć od niego przewodniczący, poseł Michał Szczerba, ale dalej nie rozumie, co może wnieść do sprawy. O co będzie pytany? Jak ujawnia szef komisji, lista wątpliwości i pytań jest długa i może zdziwić Macieja Wąsika.