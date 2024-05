Od piątku do niedzieli zanotowano 824 próby nielegalnego przedostania się przez białorusko-polską granicę – poinformowała Straż Graniczna w raporcie z minionych trzech dni. Ponownie doszło do incydentów. Migranci rzucali w polskie patrole kamieniami i gałęziami.

Do wszystkich prób doszło w Podlaskiem, w okolicach Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Czeremchy i Lipska.

Agresywne zachowania podczas prób przekroczenia granicy i liczba incydentów

"Cudzoziemcy usiłowali przekroczyć nielegalnie rzekę graniczną Przewłokę. Doszło do kilku sytuacji, w których polskie patrole zostały obrzucane kamieniami i konarami. Nikt nie ucierpiał" – poinformowała w poniedziałek rzecznik Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku mjr Katarzyna Zdanowicz.

W piątek zanotowano 371 prób nielegalnego przekroczenia białorusko-polskiej granicy, w sobotę – 204 próby, w niedzielę – 249. Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na odcinku granicy w tym regionie zanotowano ok. 12 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, z czego od początku maja – ok. 3 tys. prób. W kwietniu było ponad 5,3 tys. prób.

Aresztowania podejrzanych o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy

W czasie weekendu zatrzymano kolejnych siedem osób podejrzanych o pomocnictwo przy nielegalnych przekraczaniu tej granicy, czyli tzw. kurierów. Część działań prowadzona była wspólnie z policją. Zatrzymani to czterej Ukraińcy, dwaj Gruzini i Niemiec.

Opieka medyczna dla cudzoziemców i budowa barier na granicy

Kilka razy w minionych trzech dniach SG pomogła cudzoziemcom potrzebującym opieki medycznej. Dziewięć osób trafiło do szpitala.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją – działająca na 206 km w Podlaskiem – tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

Bariera elektroniczna na granicy z Białorusią

SG wybrała i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na 172 kilometrach. Planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Na odcinku ok. 47 km stanie ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i powstanie sieć czujników. (PAP)

Autor: Robert Fiłończuk

rof/ joz/