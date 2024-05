Które szkolne lektury mają najwięcej ciekawych wątków do wykorzystania podczas egzaminu ósmoklasisty? I co w ogóle może pojawić się w arkuszach CKE z polskiego? Na nasze pytania odpowiada Irmina Żarska, nauczycielka języka polskiego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumii, finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2021.

Egzamin ósmoklasisty: Podpowiedzi od polonistki

Ma pani jakieś przeczucia odnośnie tego, co konkretnie może pojawić się egzaminie ósmoklasisty z polskiego?

Irmina Żarska: Lektury, które do tej pory pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty, to: „Mały Książę”, „Quo vadis”, „Pan Tadeusz”, „Zemsta” i „Balladyna”, naturalne wydaje się więc, że w tym roku CKE sięgnie po inny tytuł. Być może będą to „Kamienie na szaniec”? Jeśli nie - może któryś z krótkich utworów Adama Mickiewicza („Świtezianka”, „Reduta Ordona” lub „Śmierć Pułkownika”).

Gdyby jakiś uczeń nie był w stanie przeczytać wszystkich, to po co powinien sięgnąć w pierwszej kolejności?

Skarbnicą wielu motywów jest „Pan Tadeusz” - liczba wątków i postaci zdaje się być wystarczająca do opisania wielu tematów. Jest to jednak lektura bardzo trudna dla uczniów.

Z tych, których treść jest uczniom dużo łatwiej przyswoić - może „Opowieść wigilijna”? Znajdą się tutaj i miłość, i przyjaźń, i zło, i wina oraz kara…

Tak naprawdę w każdej historii możemy znaleźć choćby ułamek najbardziej popularnych motywów. Najważniejsze, to umieć uzasadnić ten wybór.

W co jeszcze pani zdaniem szczególnie warto zainwestować czas przed egzaminem?

Znani i popularni poloniści z całej Polski po raz czwarty zorganizowali Egzaminockę - bezpłatne wydarzenie, podczas którego w ciągu ośmiu godzin powtórzyli z uczniami treść lektur, zagadnienia egzaminacyjne oraz gramatykę. Uważam za wartościowy udział w takim wydarzeniu - mamy pewność co do źródeł informacji, a obejrzenie tych kilku godzin stanowi pewną „pigułkę” wiedzy, którą uczniowie powinni posiadać podczas egzaminu ósmoklasisty. Można sięgnąć po nagranie wszystkich prelekcji.

Jeszcze jakieś rady dla zdających egzamin ósmoklasisty z polskiego?

Chciałabym radzić ósmoklasistom, by pamiętali, że ich wartość nie jest mierzona w cyferkach, które otrzymają po egzaminie z CKE. To tylko jeden z egzaminów w ich życiu. Być może teraz wydaje się czymś bardzo emocjonalnie obciążającym, a nawet końcem świata - ale nie powinien nim być. Podobnie jak jakikolwiek wynik - świadczy tylko o poziomie umiejętności danego dnia z określonego materiału, nie o przyszłości, wiedzy i ich miejscu w świecie.

Egzamin ósmoklasisty: Harmonogram

Harmonogram egzaminów wygląda następująco:

14 maja 2024 - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut

15 maja 2024 - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut

16 maja 2024 - język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Osoby, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym, z powodu choroby lub innych sytuacji losowych, będą miały do swojej dyspozycji dodatkowe terminy:

10 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego

11 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z matematyki

12 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 r. W tym dniu będzie także możliwy odbiór zaświadczeń.