Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w ramach programu "Canva for Education" wszyscy nauczyciele uczący w szkołach i uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej otrzymają bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji platformy. Resort nawiązał partnerstwo z firmą Canva.

W komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa poinformowano, że Canva jest globalną platformą do komunikacji wizualnej. "Dzięki współpracy, MEN nie poniesie żadnych kosztów, a darmowy dostęp do aplikacji otrzymają uczniowie i nauczyciele" - zaznaczył resort.

Kreatywność i innowacja w komunikacji cyfrowej

Podał, że współpraca ma na celu "zachęcanie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wykorzystywania kreatywności i innowacji w komunikacji cyfrowej i dostarczenie im praktycznego narzędzia". Aplikacja - jak podano - charakteryzuje się "prostym i intuicyjnym interfejsem oraz bogatą biblioteką szablonów, zdjęć, grafik, czcionek, materiałów wideo, klipów audio".

Lubnauer o skuteczność uczenia się i nauczania

"Jako Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniamy szkołom dostęp do nowoczesnego, prostego w obsłudze oprogramowania, które będzie mogło być wykorzystywane w edukacji" - powiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer cytowana w komunikacie. "Wierzymy, że dzięki temu zwiększy się skuteczność uczenia się i nauczania. Będzie to także impuls do działań kreatywnych i rozwijania pasji artystycznych dzieci i młodzieży" - podkreśliła.

"Partnerstwo z polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej odzwierciedla znaczący udział Canvy w społeczności edukacyjnej w Polsce, ponieważ szkoły i uniwersytety stają się coraz bardziej świadome potrzeby przyjaznych dla użytkownika platform projektowych, zarówno do nauczania, jak i uczenia się" - powiedziała cytowana przez resort Petia Maximova, Head of Canva for Education, EMEA.

Jak uzyskać bezpłatny dostęp do Canvy?

MEN poinformowało, że bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji programu można uzyskać za pośrednictwem swojego loginu w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), dostępnej na stronie www.zpe.gov.pl. "Osoby, które jeszcze nie posiadają loginu do swojego konta na ZPE mogą go uzyskać od dyrektora szkoły lub szkolnego administratora IT. Szczegółowe informacje na temat logowania i korzystania z aplikacji Canva są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej" - wyjaśnił resort w komunikacie.

Wersje językowe aplikacji

Podał też, że po zalogowaniu do aplikacji należy zmienić w ustawieniach język angielski na język polski. "Od czerwca br., przy logowaniu do aplikacji za pośrednictwem ZPE, język będzie automatycznie ustawiany na polski" - dodano.

MEN zaznaczyło, że z platformy korzysta ponad 60 milionów użytkowników na całym świecie.