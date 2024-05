Dziś absolwenci liceów i techników mierzą się z egzaminem maturalnym z matematyki. O godzinie 9.00 uczniowie zasiedli do matury z królowej nauk w formule 2015 i 2023. Tuż po godzinie 14.00 CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne z matematyki na poziomie podstawowym. Zaraz potem będziecie mogli je znaleźć także w serwisie Gazety Prawnej, a nasi eksperci zasiądą do opracowanie proponowanych odpowiedzi.

Ok. 556 885 maturalnych egzaminów ustnych i ok. 1 405 725 egzaminów pisemnych – tyle zostanie przeprowadzonych w 2024 roku egzaminów dojrzałości. W Dzienniku Gazecie Prawnej udostępniamy arkusze oraz odpowiedzi z matur 2024. Arkusze opublikujemy zaraz po Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Następnie nasi eksperci przystąpią do ich rozwiązywania, a my opublikujemy pierwsze nieoficjalne odpowiedzi.

Czy matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym była w tym roku trudna? O tym przekonamy się już około 14.00, gdy arkusze egzaminacyjne opublikuje CKE. Będzie można wówczas sprawdzić, jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki oraz ocenić ich trudność.

Gdzie będzie można znaleźć arkusze CKE? Podobnie jak wczoraj, także i dzisiaj opublikujemy je w serwisie Gazety Prawnej. Kilka minut po 14.00 zapraszamy na nasze strony – znajdziecie tu arkusze CKE z matury z matematyki w formule 2015 i 2023.

Zaraz po ujawnieniu arkuszy egzaminacyjnych zasiądą do nich nasi eksperci. To dzięki nim już kilka chwil po 14.00 będziemy mogli przedstawić wam pierwsze nieoficjalne odpowiedzi do matury 2024 z matematyki na poziomie podstawowym.

Kiedy wyniki matur 2024?

Matury 2024 rozpoczęły się we wtorek 7 maja egzaminem z języka polskiego. Odbywają się w dwóch formułach, a na ich wyniki maturzyści poczekają aż do lipca. W Dzienniku Gazecie Prawnej absolwenci liceów i techników znajdą jednak odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów znacznie wcześniej, dzięki czemu będą mogli ocenić jeszcze tego samego dnia, jak im poszło!

Matura 2024. Harmonogram

Kolejne egzaminy maturalne 2024 odbędą się w następujących dniach:

9 maja - g. 9:00 - język angielski (PP), g. 14:00 - język francuski (PP), język hiszpański (PP), język niemiecki (PP), język rosyjski (PP), język włoski (PP)

- g. 9:00 - język angielski (PP), g. 14:00 - język francuski (PP), język hiszpański (PP), język niemiecki (PP), język rosyjski (PP), język włoski (PP) 10 maja - g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (PR), g. 14:00 - język niemiecki (PR, PD)

- g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (PR), g. 14:00 - język niemiecki (PR, PD) 13 maja - g. 9:00 - język angielski (PR, PD), g. 14:00 – filozofia (PR)

- g. 9:00 - język angielski (PR, PD), g. 14:00 – filozofia (PR) 14 maja - g. 9:00 – biologia (PR), g. 14:00 - język rosyjski (PR, PD)

- g. 9:00 – biologia (PR), g. 14:00 - język rosyjski (PR, PD) 15 maja - g. 9:00 – matematyka (PR), g. 14:00 - język francuski (PR, PD)

- g. 9:00 – matematyka (PR), g. 14:00 - język francuski (PR, PD) 16 maja - g. 9:00 – chemia (PR), g. 14:00 - historia muzyki (PR)

- g. 9:00 – chemia (PR), g. 14:00 - historia muzyki (PR) 17 maja - g. 9:00 – geografia (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PP)

- g. 9:00 – geografia (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PP) 20 maja - g. 9:00 - język polski (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PR)

- g. 9:00 - język polski (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PR) 21 maja - g. 9:00 – historia (PR), g. 14:00 - język hiszpański (PR, PD)

- g. 9:00 – historia (PR), g. 14:00 - język hiszpański (PR, PD) 22 maja - g. 9:00 – informatyka (PR), g. 14:00 - historia sztuki (PR)

- g. 9:00 – informatyka (PR), g. 14:00 - historia sztuki (PR) 23 maja - g. 9:00 – fizyka (PR), g. 14:00 - język włoski (PR, PD)

- g. 9:00 – fizyka (PR), g. 14:00 - język włoski (PR, PD) 24 maja - g. 9:00 - matematyka (PP), g. 10:35 - geografia (PR), g. 12:10 - chemia (PR), g. 13:45 - fizyka (PR), g. 15:20 - biologia (PR), g. 16:55 - historia (PR) w języku obcym.

PD oznacza poziom dwujęzyczny, PP – poziom podstawowy, a PR – poziom rozszerzony.

Przewidziane są również matury pisemne 2024 w terminie dodatkowym: