Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wtorek, że Centralny Port Komunikacyjny nie jest złą ideą, ale jego założenia trzeba gruntownie przejrzeć i zdecydować, na jakich zasadach CPK ma działać.

Hołownia prowadzi lekcję obywatelską o Dniu Flagi RP

Hołownia przebywał w poniedziałek w Białymstoku, gdzie w jednej ze szkół podstawowych przeprowadził lekcję obywatelską na temat flagi w związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi RP.

Hołownia wypowiada się na temat planów Centralnego Portu Lotniczego

Hołownia pytany o Centralny Port Lotniczy mówił, że sama idea takiego portu nie jest zła. "Natomiast absurdalne były faraońskie pomysły kreślenia od kaprysu długopisu, szprychy komunikacyjnej przez całą Polskę: jednemu przez sypialnie, drugiemu przez ogród botaniczny, a trzeciemu przez pałac. Ten program musi zostać gruntownie przejrzany od strony przydatności, realnej przydatności w polskim systemie komunikacyjnym" - ocenił marszałek.

Według niego, trzeba zdecydować czy ma to być port w Baranowie, czy np. wykorzystać do tego duże ośrodki, do których można się dostać koleją, a stamtąd na lotnisko. "Nie przekreślałbym dzisiaj - i to już wiemy - tej budowy dużego centralnego lotniska" - podkreślił.

Hołownia zmienia zdanie odnośnie CPK i podkreśla potrzebę przemyślanej inwestycji

Hołownia przyznał, że sam był najpierw krytykiem CPK, a dzisiaj - jak zaznaczył - chciałby tej idei "dać szansę". "Nie wylewałbym CPK z kąpielą, ale poczekał i zrobił to dobrze, tak, żeby to raz na zawsze było pewne dla nas wszystkich, że te pieniądze są dobrze wydawane" - dodał marszałek Sejmu.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ par/