W sobotę 27 kwietnia o godz. 10:30 Lewica zainaugurowała kampanię do Parlamentu Europejskiego. Podczas konwencji z udziałem m.in. Roberta Biedronia zaprezentowani zostali liderzy i liderki list w nadchodzących wyborach.

W sobotę rozpoczęła się konwencja inaugurująca kampanię wyborczą Lewicy do Parlamentu Europejskiego. W trakcie wydarzenia Lewica zaprezentowała swoje "jedynki" na listach do PE.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Marek Belka "jedynką" na liście Lewicy do PE w woj. łódzkimBożena Przyłuska "jedynką" na liście Lewicy do PE w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskimAnna Maria Żukowska "jedynką" na liście Lewicy do PE w woj. mazowieckimKrzysztof Śmiszek "jedynką" na liście Lewicy do PE na Dolnym Śląsku i OpolszczyźnieWłodzimierz Cimoszewicz "jedynką" na liście Lewicy do PE w woj. zachodniopomorskim i lubuskimMaciej Konieczny "jedynką" na liście Lewicy do PE na Śląsku.Andrzej Szejna "jedynką" na liście Lewicy do PE w woj. małopolskim i świętokrzyskimWiktoria Barańska "jedynką" na liście Lewicy do PE w woj. podkarpackim

(tekst jest aktualizowany, w celu poznania najnowszych informacji należy odświeżyć stronę)

Konwencja Lewicy

Podczas konwencji odbyła się dyskusja nt. przyszłości Unii Europejskiej. Głos zabrali m.in. europarlamentarzysta Robert Biedroń; wicemarszałek Sejmu, drugi współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty; wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus oraz wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

"Chcemy doprowadzić do tego, żeby twarz biedy w Polsce nie miała twarzy starszej kobiety, żeby emerytury, wynagrodzenia kobiet w Polsce, były takie same, jak kobiet na zachodzie, żeby nasze matki, babki, koleżanki, córki, w końcu i nareszcie były traktowane sprawiedliwie" - powiedział lider Lewicy Robert Biedroń.

"Jak pytacie państwo po co idzie lewica do parlamentu europejskiego, to właśnie po to żeby żadna nasza matka, żadna nasza córka, zadań nasza koleżanka, nie była traktowana gorzej niż inna Europejka, żebyśmy w końcu mieli te standardy. I dzisiaj oczywiście jesteśmy na dobrej drodze" - dodał.

Biedroń powiedział, że "dzisiaj Polska przekroczyła jeśli chodzi o PKB, Grecję, zbliżamy się do Hiszpanii, (...) możemy doprowadzić do tego i po to jest lewica, żebyśmy mieli takie same wynagrodzenia jak Europejki i Europejczycy na zachodzie". Zaznaczył, że celem lewicy jest "żeby naszych emerytów, moją matkę, waszą babkę, wasze koleżanki, było stać na to żeby spędzić kiedy będą spędzić wakacje w Hiszpanii, czy w Grecji".

"To jest cel lewicy, żeby ludziom żyło się dobrze, żeby rozwiązywać problemy dnia codziennego, bo Europa jest dla Ciebie" - podsumował lider Lewicy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.