Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 45 proc. ankietowanych, prezydentowi Andrzejowi Dudzie - 44,5 proc., a marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni - 44,4 proc. - wynika z kwietniowego sondażu IBRiS dla portalu Onet. Poza podium znalazł się dotychczasowy lider rankingu - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wzrost zaufania do premiera

Zaufanie do premiera wzrosło o 5,8 pkt proc. w porównaniu z marcowym pomiarem IBRiS. W kwietniu 25,1 proc. badanych wskazało, że zdecydowanie ufa premierowi, a 19,9 proc. - „raczej ufa”. Według sondażowni, negatywne zdanie o Tusku ma obecnie 49 proc. badanych (spadek o 2,4 pkt proc.), a neutralne - 5,7 proc. (spadek o 3,6 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda, którego zaufaniem obdarzyło 44,5 proc. respondentów (26,1 proc. zdecydowanie, a 18,4 proc. raczej). To więcej o 4,8 pkt proc. niż w marcu. Nieufność do prezydenta wyraża 45,3 proc. osób ( spadek o 6,1 pkt proc.), a neutralne zdanie ma o nim 9,8 proc. ( wzrost o 0,9 pkt proc.).

Trzecie miejsce przypadło marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, któremu ufa 44,4 proc. badanych (15,2 proc. zdecydowanie, 29,2 proc. raczej), czyli o 1,6 pkt proc. więcej niż w zeszłym miesiącu. Negatywne zdanie zadeklarowało 45,6 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt proc.), a neutralne - 9,7 proc. (spadek o 3,8 pkt proc.).

Poza podium znalazł się dotychczasowy lider rankingu, czyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu w kwietniu zaufało 43,4 proc. badanych (25,7 proc. zdecydowanie, 17,7 proc. raczej). W porównaniu z poprzednim sondażem, zaufanie do Trzaskowskiego spadło o 5,4 pkt proc. Brak zaufania do Trzaskowskiego zadeklarowało 41,4 proc. badanych (wzrost o 2,6 pkt proc.). Neutralny stosunek ma do niego 14,9 proc. osób.

Na piątym miejscu zestawienia uplasował się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 41,5 proc. (15,6 proc. zdecydowanie, 25,9 proc. raczej). To wzrost o 5,3 proc. Negatywne zdanie ma o nim 43,6 proc. badanych, a neutralne - 12,5 proc.

Zmiany w rankingu zaufania do polskich polityków

W pierwszej dziesiątce rankingu zaufania znaleźli się także: były premier Mateusz Morawiecki - ufa mu 39 proc. ( wzrost o 2,3 pkt proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński - ufa mu 37 proc. (wzrost o 5,4 pkt proc.), współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń - ufa mu 36,4 proc. (wzrost o 2,3 pkt proc.), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski - ufa mu 33,3 proc. (wzrost o 2,6 pkt proc.) i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty - ufa mu 30,7 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.).

Liderzy nieufności w sondażach opinii publicznej

Według sondażu, największy poziom nieufności odnotowali: Zbigniew Ziobro (67 proc.), Jarosław Kaczyński (54,6 proc.), Sławomir Mentzen (54,1 proc.), Małgorzata Kidawa-Błońska (53,7 proc.), Mateusz Morawiecki (52,6 proc.) oraz Donald Tusk (49 proc.). (PAP)

