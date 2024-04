Przekazałem w środę prezydentowi Andrzejowi Dudzie kolejny dokument z uzasadnieniem proponowanym zmian kadrowych, prezydent powiedział o wymianie bodaj 100 ambasadorów, nic takiego nie planujemy - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się w Sejmie do słów prezydenta.

Przedstawienie założeń polskiej polityki zagranicznej na 2024 r.

Prezydent skomentował w czwartek na konferencji prasowej informację przedstawioną przez ministra Sikorskiego nt. założeń polskiej polityki zagranicznej w 2024 r., w tym m.in. odwoływanie przez Sikorskiego ambasadorów.

Prezydent krytykuje plany odwoływania ambasadorów i opowiada się za spokojną rotacją

Prezydent stwierdził, że rotacja w placówkach dyplomatycznych powinna być spokojna. "Jeżeli chodzi o obsadę naszych placówek dyplomatycznych - nie poprzez odwołanie 100 ambasadorów jednocześnie, tak jak to niedawno w emocjach wykrzykiwał pan Donald Tusk i pan minister Sikorski, tylko spokojnie, na zasadach, na jakich zawsze ona się toczyła, spokojnej rotacji, po kilku latach każdy ambasador zwyczajowo kończy swoją misję na placówce i zastępowany jest przez kolejnego ambasadora" - powiedział Duda.

Szef MSZ powiedział dziennikarzom w Sejmie, że w środę przekazał prezydentowi "kolejny dokument z uzasadnieniem proponowanym zmian kadrowych". "Pragnę państwa uspokoić, pan prezydent powiedział dzisiaj o wymianie bodaj 100 ambasadorów. Nic takiego nie planujemy" - zadeklarował.

Minister Sikorski odpowiedział na pytania posłów i zapowiedział kandydata na nowego ambasadora w Izraelu

Sikorski odniósł się także do pytań posłów, na które odpowiadał w Sejmie. "Pytania były w większości merytoryczne. Starałem się na nie odpowiedzieć jak najlepiej umiałem" - zapewnił.

Dodał, że "to zawsze szansa na odpowiedzenie na niektóre błędne interpretacje czy nawet przeinaczenia w sposób który trafia do protokołu, więc człowiek musi mieć nadzieję, że wreszcie może ktoś weźmie to w przyszłości pod uwagę".

Szef MSZ pytany był także o to, kiedy będzie nowy ambasador w Izraelu. "Mam już kandydata in pectore i zainicjowałem już procedurę jego powołania" - zapowiedział. (PAP)

