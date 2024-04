W środę w Warszawie trwa posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej, podczas którego mają zapaść decyzje w sprawie list KO do Parlamentu Europejskiego. Jak powiedział szef PO Donald Tusk, wszystko jest już przesądzone.

Premier, wchodząc do siedziby PO na posiedzenie zarządu, pytany czy wszystko jest już przesądzone ws. list do PE, odpowiedział, że tak.

Listy KO do PE

Szef KPRM Jan Grabiec powiedział dziennikarzom przed posiedzeniem, że na listach znajdują się "bardzo mocne kandydatury i bardzo dobra reprezentacja w PE".

Pytany o ministrów, którzy mieliby opuścić resorty na rzecz zasiadania w europarlamencie ocenił, że "wielu ministrów zrobiło dużo dobrych rzeczy". "W te kilka miejscy wykonali już dużą część swojej pracy. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli silną drużynę, zarówno w rządzie jak i w PE. Tu jak zawsze nie ma idealnych rozwiązań, ale musimy być silni – w PE i tutaj" – wyjaśnił Grabiec.

Potencjalne zmiany w składzie ministerstw

Dodał, że KO ma "świetnych kandydatów na ministrów". "U nas jest wielu doświadczonych, ale też młodych ludzi, którzy swoją pracą mogą poprawić funkcjonowanie resortów, także tutaj nie ma żadnych obaw" – mówił szef KPRM. Dodał, że jeśli dojdzie do zmian w ministerstwach to "na pewno nowi ministrowie swoją pracą udowodnią, że są na właściwym miejscu i dobrze wywiązują się ze swojej roli".

Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego

Grabiec podkreślił, że wybory do PE to "kolejna okazja do pokonania PiS".

Po posiedzeniu zarządu, o godz. 14 odbędzie się Rada Krajowa PO, na której – według zapowiedzi szefa PO - zapadnie ostateczna decyzja ws. list KO do Parlamentu Europejskiego.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.