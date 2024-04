Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje kolejną transzę trzynastych emerytur. Łącznie dodatkowe świadczenie trafi do 6,6 mln osób. Kwota wypłat to ponad 11 mld złotych - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. "13. emerytura jest opodatkowana i oskładkowana na zasadach ogólnych, przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym. Oznacza to, że nie wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają taką samą kwotę netto" – wyjaśnił Żebrowski.