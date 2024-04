Uroczystości pierwszokomunijne mają przede wszystkim wymiar duchowy. Jednocześnie pytanie o "zawartość koperty" powtarza się rokrocznie wśród najczęściej wyszukiwanych fraz. Goście przyjęć komunijnych chcą wiedzieć nie tylko co kupić, ale także o jakich widełkach cenowych należy myśleć.

Prezent komunijny. Te kwestie trzeba wziąć pod uwagę

Co kupić dziecku na komunię? Przy odpowiedzi na pytanie doradzane jest – jak co roku – uwzględnienie tych samych, stałych czynników. Pierwszy to stopień pokrewieństwa. Tradycyjnie przyjmuje się, że największy wydatek na pierwszokomunijny prezent dla dziecka ponoszą rodzice chrzestni, dziadkowie i najbliższa rodzina. Nie ma jednolitych zasad, które ustalałyby, jaką kwotę należy włożyć do koperty na I komunię. Decyduje zdrowy rozsądek, zasobność portfela i indywidualne preferencje.

W przypadku pozostałych gości stosuje się zazwyczaj zasadę "opłaty za talerzyk", czyli min. kwoty, którą organizatorzy uroczystości płacą za zaproszenie gościa do lokalu gastronomicznego. Tegoroczne opłaty za "talerzyk" to widełki rzędu 200-500+ złotych – w zależności od typu i umiejscowienia lokalu. Rozsądnym pomysłem może okazać się kontakt z rodzicami dziecka. Rodzina może zbierać fundusze na określony cel (np. kurs lub sprzęt elektroniczny) – zamiast zbędnego wydatku można dołożyć własną "cegiełkę" do prezentu preferowanego przez dziecko.

Ile Polacy wydali na prezenty komunijne w 2023 roku?

To kolejne pytanie, które rokrocznie pojawia się w mediach już w połowie kwietnia. W zeszłym roku temat podjął m.in. Business Insider pisząc o prezentach komunijnych w kontekście rosnącej inflacji. Z danych ankietowych omówionych na łamach portalu wynikało, że w zeszłym roku goście spoza najbliższej rodziny dziecka planowali wydać na prezent komunijny min. 200-300 zł. Za kluczowy punkt odniesienia uznano ceny pierwszokomunijnego talerzyka, wycenionego w zeszłym roku na ok. 200 zł.

Członkowie bliższej rodziny dziecka deklarowali wydatki rzędu 300-500 zł. W przypadku chrzestnych podawano najczęściej widełki od 500 do 1500 zł. Podobne kwoty padły w zeszłorocznym badaniu przeprowadzonym przez Wirtualną Polskę. Zgodnie z danymi z ankiety przeprowadzonej pod koniec marca 2023 najwięcej badanych (32 proc.) zadeklarowała, że wyda na prezenty komunijne kwotę rzędu 200-500 zł. 21 proc. respondentów wskazało na kwotę powyżej 500 zł, a 20 proc. badanych na widełki 200-300 zł. 27 proc. respondentów zdecydowałoby się na zakup prezentu komunijnego w kwocie poniżej 200 zł.

Biblia, tablet, hulajnoga. Jakie prezenty komunijne będą popularne w tym roku?

Okres popularności roweru jako idealnego prezentu komunijnego raczej odszedł do przeszłości. Dorośli z sentymentem mogą wspominać czasy, w których "obowiązkowym" zestawem prezentowym na I komunię był zegarek, długopis i kalkulator. Rynek prezentów komunijnych wciąż rośnie i zaskakuje możliwościami. W tym roku – podobnie jak w poprzednich latach – na pewno utrzyma się tendencja popularności sprzętu komputerowego,szczególnie tabletów i laptopów. Rower jako prezent komunijny zostanie prawdopodobnie zdetronizowany przez markowe hulajnogi dla dzieci. Ekscentrycznym, ale wciąż pożądanym prezentem pozostają quady.

Mniej oczywistym, a coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem jest zakup prezentu niematerialnego – czyli m.in. voucherów na kursy, wycieczki lub wydarzenia. Poszukujący prezentowych inspiracji mogą wybrać karnety na: pobyt w parku rozrywki, jazdę na gokartach, paintball, warsztaty kulinarne, escape room, ściany wspinaczkowe, rodzinny pobyt w parku wodnym. Opcji jest coraz więcej, a firmy wykorzystują trend odchodzenia od tradycyjnych prezentów na rzecz inwestowania w "doświadczenie czegoś nowego".

Zwolennicy klasycznych, pierwszokomunijnych pamiątek nie powinni mieć w tym roku powodów do zmartwień. Duchowy charakter uroczystości pozostaje niezmienny – jako tradycyjne podarunki pierwszokomunijne wciąż sprawdzają się dewocjonalia (Biblie, literatura religijna, pamiątkowe kartki i obrazy) oraz biżuteria o charakterze religijnym (medaliki, krzyżyki, łańcuszki).