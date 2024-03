Spółka Centralny Port Komunikacyjny nie rozstrzygnęła przetargu na audyt finansowy z powodu braku ofert - poinformowała spółka w komunikacie.

Wstrzymanie przetargu na audyt finansowy CPK

W związku z powyższym została podjęta decyzja, że audyt będzie kontynuowany siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych konsultantów.

"Z powodu braku ofert spółka Centralny Port Komunikacyjny nie rozstrzygnęła przetargu na audyt finansowy. W związku z powyższym została podjęta decyzja, że audyt będzie kontynuowany siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych konsultantów" - podała spółka.

Jednocześnie poinformowała, że w odpowiedzi na prośbę oferentów spółka CPK podjęła decyzję o wydłużeniu terminów składania ofert w innych trwających przetargach: na audyt kolejowy do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, dotyczący innych projektów do 29 kwietnia i na lotniskowy do 30 kwietnia.

Wewnętrzne audyty CPK zakończone

Przypomniano, że na ukończeniu są audyty wewnętrzne prowadzone siłami spółki i przez Biuro Pełnomocnika ds. CPK. W ramach tych prac weryfikowane są m.in. harmonogramy lotniskowe i kolejowe, Program Społeczno-Gospodarczy (PSG) i Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) oraz obszary zatrudnienia i marketingu.

Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. (PAP)

Autor: Aneta Oksiuta

