Lany Poniedziałek dla wielu osób – zwłaszcza dzieci i młodzieży – oznacza bitwy wodne i polewanie wodą innych osób. Nie każdy jednak ma ochotę na takie świętowanie śmigusa dyngusa. Czy oblewanie wodą jest karalne? Jakie kary grożą za oblanie wodą w Lany Poniedziałek?

Tradycja Lanego Poniedziałku ma swoje korzenie głównie w kulturze słowiańskiej. Obchodzona jest przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – m.in. w Polsce, Czechach i Słowacji.

Tego dnia zwłaszcza dzieci i młodzież oblewają się wodą używając do tego wodnych pistoletów, strzykawek, butelek lub… wiader. Nie każdy jednak, np. przechodzień, ma ochotę świętować śmigusa dyngusa w taki sposób. Co grozi za oblanie wodą w lany poniedziałek?

Mandat za oblewanie wodą w śmigusa-dyngusa

Zabawa w Poniedziałek Wielkanocny może mieć swoje konsekwencje. Kiedy za oblewanie wodą w Lany Poniedziałek można dostać mandat i ile wynosi grzywna?

Lany Poniedziałek w 2024 roku wypada 1 kwietnia. Warto jednak pamiętać, że brak umiaru w świętowaniu może zgodnie z polskim prawem, zostać uznane w niektórych sytuacjach za wykroczenie, a nawet przestępstwo.

Jeśli oblejemy wodą osobę, która nie bierze udziału w tradycyjnej zabawie, może to zostać uznane za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, nieobyczajowe zachowanie lub nawet przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej.

Jaki mandat grozi za oblewanie wodą w Lany Poniedziałek?

Kary za oblanie kogoś wodą zależą od sytuacji. W przypadku oblania wodą przechodniów grozi grzywna w wysokości od 20 do 500 złotych. Za wlanie wody do mieszkania, na klatkę schodową, oblanie samochodu lub pojazdu komunikacji miejskiej - kara wynosi do 500 złotych. Także za oblanie rowerzysty lub poruszającego się samochodu grozi mandat do 500 zł.

Oblanie wodą pojazdu może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jak informuje policja na swojej stronie internetowej, oblanie wodą szyby jadącego samochodu, rowerzysty lub rzucanie w szyby samochodowe woreczkami z wodą "nie mieści się w ramach zwyczaju, bo może w konsekwencji doprowadzić do wypadku drogowego, a sprawca może ponieść odpowiedzialność karną za swoje zachowanie".

Naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie mienia

W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia nietykalności cielesnej, kara może być znacznie większa. W takiej sytuacji może zostać zasądzona kara pozbawienia wolności w wymiarze do roku.

Wyższe kary grożą także za uszkodzenie mienia. W zależności od wielkości oszacowanej szkody, oblanie wodą również może być potraktowane jako wykroczenie bądź przestępstwo, a gdy sprawa trafi do sądu może zostać zasądzone zadośćuczynienie w postaci odszkodowania. W tym przypadku wartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.