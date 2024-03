Noktowizja to niezwykle istotny element pola walki. Doskonale pokazała to wojna na Ukrainie, gdzie jednostki ukraińskie wyposażone w zachodnią optoelektronikę ponoszą znacznie mniejsze straty. Regularne zamówienia dla armii są oczywistym kierunkiem rozwoju polskich sił zbrojnych. Agencja uzbrojenia podpisała właśnie umowę z polskim producentem PCO S.A należącym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. konsolidującej polski przemysł obronny.