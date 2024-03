Fundusz Sprawiedliwości miał służyć ofiarom przestępstw, a nie do kupowania głosów. Politycy Suwerennej Polski w trakcie kampanii traktowali go jako partyjną kasę służącą do ocieplania wizerunku - powiedział wiceszef klubu KO Dariusz Joński. Rzecznik prasowy Suwerennej Polski, poseł PiS Jacek Ozdoba odnosząc się do tych zarzutów powiedział, że są one "nieprawdziwe" i określił je mianem "urojeń".

Joński i inny posełKoalicji Obywatelskiej Michał Szczerba w środę złożyli wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zbadania kwestii wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej polityków Suwerennej Polski.

Joński o Funduszu Sprawiedliwości

Joński powiedział, że Fundusz Sprawiedliwości miał według założeń działać na rzecz wsparcia finansowego ofiar przestępstw, a był wykorzystywany na "kupowanie głosów" poprzez zakup i wręczenie ludziom przez polityków SP różnych przedmiotów, m.in. lodówek, pralek czy tosterów w trakcie trwającej kampanii wyborczej.

"Fundusz Sprawiedliwości to była taka kasa partyjna Suwerennej Polski. Wydawali na co chcieli, na różne rzeczy, ale niezwiązane z ofiarami przestępstw i traktowali to jak własną kasę. Z jednej strony wydawali na różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje (...) a z drugiej politycy tej formacji ocieplali swój wizerunek przekazując różne przedmioty, robiąc zdjęcia i promując się w czasie kampanii" - powiedział.

Joński o finansowaniu kampanii wyborczej PiS

Według polityka KO, działania te w kampanii były finansowane nie ze środków komitetu wyborczego, a właśnie Funduszu Sprawiedliwości, co - jak powiedział - może być podstawą do podważenia sprawozdania komitetu wyborczego PiS, z list którego kandydowali politycy SP.

Ozdoba o zarzutach wobec Suwerennej Polski

Rzecznik prasowy Suwerennej Polski, poseł PiS Jacek Ozdoba odnosząc się do tych zarzutów powiedział, że są one "nieprawdziwe" i określił je mianem "urojeń". "Niech panowie wytłumaczą, czy Pablo Morales był opłacany w ramach funduszu PO" - dodał Ozdoba nawiązując do konta na platformie X prowadzonego przez użytkownika o pseudonimie "PabloMoralesPL". Politycy SP mówili w lutym br. powołując się na doniesienia medialne w sprawie tego konta, że "mamy do czynienia z masowym hejtem finansowanym ze środków PO".

Założenia Funduszu Sprawiedliwości

Założeniem przy tworzeniu Funduszu Sprawiedliwości była pomoc ofiarom przestępstw. Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 r. po analizie oceniła, że środki Funduszu były wydatkowane w sposób niegospodarny i niecelowy, co miało sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 mln zł.

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych

PKW w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego bada sprawozdanie i załączone do niego dokumenty finansowe. PKW przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń, przyjmuje je wskazując jednak na jego uchybienia albo odrzuca sprawozdanie. W PKW poinformowano, że sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach parlamentarnych z 2023 r. są obecnie badane, a powinno się to zakończyć do 15 lipca.