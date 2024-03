Szef MON i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas konferencji prasowej przedstawili założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że przyjęta w minionej kadencji ustawa o obronie ojczyzny wygasiła ustawę o obronie cywilnej i ochronie ludności. - Dla naszego rządu jedną z najważniejszych spraw jest nakreślenie nowych zasad funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności - powiedział szef MON, zwracając uwagę, że obrona ojczyzny to nie tylko silna armia i siła w sojuszach, ale zaangażowanie całego społeczeństwa.

Pomoc heroicznie walczącej Ukrainie była możliwa, dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa – mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej poinformował, że na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej, jak przypomniał, kierował nią szef Państwowej Straży Pożarnej. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też rozwijanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Szef MON poinformował, że niebawem projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych. Obecnie jest analizowany z samorządowcami, którzy - jak podkreślił - będą odgrywać kluczową rolę w obronie cywilnej i ochronie ludności.

W jego ocenie ten projekt ustawy będzie jednym z najważniejszych aktów prawnych, który zostanie przyjęty w tej kadencji Sejmu.

Obrona Polski i Polaków

Szef MSWiA zaznaczył z kolei, że każdy z Polaków ma obowiązek obrony ojczyzny. "To jest w DNA każdego Polaka" - wskazał minister. Zdaniem Kierwińskiego obserwując to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, mówimy o sytuacji nadzwyczajnej, godzinie W.

"Będziemy bardzo mocno stawiać na kwestię wzmocnienia społecznej odporności, tzn. każdy Polak musi być świadomy tego, z jakimi zagrożeniami może nam przyjść się mierzyć i jak reagować na poszczególne zagrożenia" - podkreślił Kierwiński na piątkowej konferencji. Wyjaśnił, że analizowane były rozwiązania skandynawskie oraz to, jak radzi sobie zaatakowana przez Rosję Ukraina.

Szef MSWiA zwrócił uwagę na potrzebę budowania zasobów, struktury ochrony ludności i obrony cywilnej. "To jest zestaw procedur, ale także wskazania bardzo konkretnych odpowiedzialności poszczególnych służb państwowych" - wyjaśnił.

"Polska ma wiele wyspecjalizowanych służb, tylko problem polega na tym, że przez osiem lat rządów PiS służby ze sobą nie rozmawiają, nie komunikują się, dlatego że zakres ich uruchamiania jest niewytaczająco opisany albo był opisany i został +skasowany+ przez polityków PiS" - podkreślił.

Kierwiński mówił też o kwestii ochrony ludności w czasie wojny. "W czasie wojny ochrona ludności musi stać się ochroną cywilną" - powiedział.

"Zbudujemy korpus obrony cywilnej złożony z konkretnych ludzi, którzy mają odpowiadać za konkretne zadania, gdy przyjdzie ten czas +W+" - zapowiedział. "Chcemy wykorzystać byłych funkcjonariuszy różnych służb, funkcjonariuszy MSWiA, a także funkcjonariusz OSP" - dodał Kierwiński.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o finansowanie, to w planach jest uruchomienie narzędzi, które pozwolą partycypować państwu w wydatkach ponoszonych przez samorządy. "Uruchomimy do tego celu specjalny fundusz, który będzie miał dwa filary. Jeden filar centralny - rządowy i drugi - bezpośredniego wsparcia samorządów. Na tej obronie nie możemy oszczędzać" - podkreślił.

Poinformował, że trwa proces konsultacji z samorządami. "Chcemy proces szlifowania tych założeń zakończyć do około 20 kwietnia, tak żebyśmy mogli rozpocząć konsultacje międzyresortowe, tak żeby ta pełna ustawa trafiła do prac sejmowych pewnie pod koniec maja. Żebyśmy przed wakacjami mogli powiedzieć: rozpoczynamy ciężką pracę, nie nad ustawą, ale nad konkretnymi rozwiązaniami, które z niej wynikają" - mówił.

Założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Podczas konferencji przedstawiono szereg założeń do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która to ustawa wkrótce trafi do konsultacji. Marcin Kierwiński mówił o ważnej roli Straży pożarnej. Zaprezentował też filary założeń do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Szczegóły założeń:

Pierwszym filarem jest system ostrzegania, alarmowania i przewidywania sytuacji niebezpiecznych.

Drugi obszar to plany zabezpieczenia ludności i ewentualnego przyjęcia ludności. Ważnym elementem są tu schrony i ukrycia dla ludności. W tym ukrycia doraźne.

Trzeci filar to wzmocnienie społecznej odporności. Każdy Polak musi być świadomy, z jakim zagrożeniem może przyjść mu się mierzyć i jak na to reagować. W tym na komunikaty – to jedna z najważniejszych kwestii.

Kolejne obszary, to budowanie zasobów obrony cywilnej, w tym także infrastruktury medycznej oraz funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny.

Marcin Kierwiński zapowiedział też uruchomienie narzędzi, które pozwolą państwu partycypować w wydatkach samorządów. Na obronie nie możemy oszczędzać – powiedział Marcin Kierwiński.