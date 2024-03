We wszystkich województwach w środę od rana spodziewane są utrudnienia na drogach, głównie dojazdach do większych miast i trasach szybkiego ruchu. To skutek zaplanowanego na środę protestu rolników. Policja podała, że zapowiedziano 580 protestów. W województwie kujawsko-pomorskim niektóre drogi już są zablokowane.

Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich policji apelują, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych.

Ogólnopolski strajk rolników

Na środę wyznaczony został ogólnopolski strajk zwołany przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidulanych "Solidarność". Rzecznik związku Adrian Wawrzyniak powiedział PAP, że rolnicy sprzeciwiają się "Zielonemu Ładowi", importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniu hodowli zwierząt w Polsce i "dramatycznej sytuacji" w rolnictwie. Chcą wypłaty rekompensat i wsparcia rolników.

To kolejny w ostatnim czasie rolniczy protest i podobnie jak wcześniejsze będzie polegał na blokowaniu dróg lub powolnych przejazdach kolumn ciągników. Miejscami protestu będą przede wszystkim drogi dojazdowe do miast wojewódzkich oraz trasy szybkiego ruchu. W wielu miejscach rolnicy zamierzają zbierać się od wczesnych godzin porannych.

Blokady

W województwie kujawsko pomorskim blokady rozpoczęły się w nocy z wtorku na środę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że zablokowane są drogi dk 80, S5, dk10, dk25. Policja zorganizowała objazdy.

Wskazano, że na dk 80 chodzi o odcinek Bydgoszcz – Toruń w miejscowości Strzyżawa. Na S5 utrudnienia dotyczą odcinka między węzłami Maksymilianowo - Bydgoszcz Zachód. Na dk 10 chodzi o odcinek Bydgoszcz - Toruń w miejscowości Przyłubie, a na dk 25 o odcinek Koronowo - Bydgoszcz w miejscowości Tryszczyn.

Na zamieszczonej w sieci ogólnopolskiej mapie protestu we wtorek wieczorem było ponad 550 zaznaczonych punktów. Z kolei Komenda Główna Policji wcześniej we wtorek podsumowała, że w całym kraju zapowiedziano 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tysięcy osób. Poinformowała, że wymaga to od policji zaangażowania znacznych sił. Zapowiedziała również, że drogówka zadba, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

"Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań" – zaznaczyła KGP.

Komunikaty komend wojewódzkich i miejskich policji wymieniają objazdy w wielu miejscach spodziewanych blokad rolniczych.

Utrudnienia w okolicach Warszawy

W okolicach Warszawy utrudnienia na drogach są spodziewane w trzech powiatach. Rolnicy będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt w powiecie mińskim. Zakończenie protestu przewidziane jest na godzinę 19. Wcześniej, rano rolnicy rozpoczną protest w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski), następnie ciągniki przejadą drogą krajową numer 2 i 92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu.

W powiecie legionowskim zablokowane mają zostać ronda w Nieporęcie, Rembelszczyźnie i w Jabłonnie. Na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w Kazuniu Nowym.

Stołeczna policja przypomina, że w Warszawie obowiązuje zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Jego złamanie może się zakończyć ukaraniem mandatem.

W Strykowie pod Łodzią zablokowana ma zostać autostrada A2 w obu kierunkach. W samej Łodzi od godz. 10 do 19 nieprzejezdne ma być skrzyżowanie Szczecińskiej z Aleksandrowską, a pod miastem trasa Kurowice, Wola Rakowa, autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada.

Protest w Gdańsku i Poznaniu

W Gdańsku protest rozpocznie się na placu Solidarności. Następnie od godz. 11-11.30 uczestnicy zamierzają przemieszczać się ulicami Nowomiejską, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńską, Okopową przed urząd wojewódzki. Tam mają manifestować do godz. 16.

Od godziny 5 do godz. 19 utrudnienia mają występować w okolicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Całkowicie zablokowane mają być ulice: Jagiellońska, Reymonta i Ligonia, zaś na ulicy Francuskiej przy skrzyżowaniu z Jagiellońską ruch będzie odbywał się cyklicznie.

W Poznaniu i okolicach największych utrudnień należy spodziewać się na S5 i S11. Trasa będzie nieprzejezdna od węzła Kościan-Północ do węzła Poznań–Ławica. Zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań–Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy.

Utrudnienia w okolicach Wrocławia i Kielc

Natomiast w okolicy Wrocławia do utrudnień może dojść w Kobierzycach, Cesarzowicach, Małuszowie, Kątach Wrocławskich i Jordanowie Śląskim.

Pod Rzeszowem utrudnienia są spodziewane od godziny 8 do 18 na węźle Sokołów Małopolski - droga ekspresowa S19 i droga wojewódzka numer 875 mają być nieprzejezdne w obu kierunkach.

W Gorzowie Wielkopolskim i okolicach od rana należy spodziewać się blokady na węzłach Południe, Zachód i Północ. Od godziny 10 protest ma objąć ulicę Kasprzaka w ciągu drogi krajowej numer 22. Trasa będzie okresowo blokowana, co oznacza oczekiwanie na możliwość przejazdu przez dłuższy czas.

Na autostradzie A4 na węźle Opole Zachód (dawne Prądy) blokada spodziewana jest od godziny 10 do 17.

Drogi wjazdowe i wyjazdowe z Kielc mają być blokowane w środę w siedmiu miejscach, m.in. w przy rondzie w Cedzynie, w Wiśniówce, na ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz w miejscowości Piaski. Natomiast w czwartek całkowicie zablokowana ma zostać al. IX Wieków Kielc.