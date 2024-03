100 konkretów na 100 dni – oceniamy działania rządu. Wśród zapowiedzi KO pojawia się kwestia oceny z religii na świadectwach szkolnych, a ściślej jej wykluczenia ze średniej ocen rocznych. Co w tej sprawie zostało zrobione? Jaki jest aktualny status konkretu nr 17?

100 konkretów na 100 dni – ocena z religii na świadectwie szkolnym

Wśród deklarowanych przez KO 100 konkretów na 100 dni pojawiła się kwestia oceny z religii. Jest to konkret nr 17. Zgodnie z ideą pomysłodawców, oceny z religii oraz etyki, powinny zostać wykluczone ze świadectw szkolnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany rozporządzenia w tej sprawie "zajęcia religii (etyki) są dobrowolne, zatem rodzic lub pełnoletni uczeń może zdecydować w każdej chwili o rozpoczęciu uczęszczania przez ucznia na lekcje religii (etyki) lub zrezygnować z uczestnictwa w tych zajęciach. W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen". Zmiany miałyby wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.

Jakie działania podjęto w zakresie wykreślenia oceny z religii ze szkolnych świadectw?

Pod koniec stycznia 2024 r. do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w ustawodawstwie, mający wykluczyć ocenę z religii i etyki ze średniej ocen rocznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jest aktualnie na etapie opiniowania. Swoje stanowiska w tej sprawie przekazali, m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Prezes UODO, przedstawiciele związków zawodowych. Planowane wejście w życie proponowanych zmian miałoby nastąpić od 1 września 2024 r., jednak prace legislacyjne nadal trwają.

Ekspert: Ocena z religii stała się łatwym środkiem do podniesienia średniej

Zdaniem eksperta zajmującego się oświatą ta propozycja nie wszystkim się spodoba.

– Ministrem, który spowodował, że ocena z religii jest wliczana do średniej ocen, był Roman Giertych. W czasie, gdy zmiana ta była prowadzona, pomysł ten był krytykowany. Idea wyjęcia ocen z religii ze średniej ocen jest poniekąd wynikiem tamtej krytyki, ale może być źródłem kolejnych problemów wizerunkowych partii rządzącej. Niezależnie od tego, czy taki był zamysł, ocena z religii stała się łatwym środkiem do podniesienia średniej ocen, docenianym zwłaszcza przez uczniów szkół średnich i jakkolwiek nie dysponuję żadnymi badaniami na ten temat, to jednak odważę się postawić tezę, że sporo uczniów uczęszcza na religię właśnie z tych powodów. W sytuacji, gdy średnia ma znaczenie i wpływa na dalsze losy ucznia, pozbawienie go możliwości łatwego jej podbicia niekoniecznie spotka się z aplauzem – zauważa, w rozmowie z Gazetą Prawną, Michał Łyszczarz, ekspert z zakresu prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

100 konkretów na 100 dni – ocena działania rządu

Podczas kampanii do zeszłorocznych wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatelska ogłosiła głośny program pt. "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Formacja zawarła w nim swoje sztandarowe postulaty, a owe "konkrety" miały być celami i zadaniami, jakie KO chciała realizować przez pierwsze trzy miesiące swoich rządów. Trzeci rząd Donalda Tuska jest pierwszym, od uchwalenia w 1997 r. Konstytucji RP, który został powołany przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym. Jego zaprzysiężenie miało miejsce 13 grudnia 2023 r., a więc pierwsze trzy miesiące działania rządu właśnie mijają.