Największe sukcesy rządu Donalda Tuska? Odblokowanie KPO, prowadzenie polityki zagranicznej i rozliczanie poprzedników. Największe porażki? Tempo realizacji wyborczych obietnic, reakcja na postulat rolników i ochrona praw kobiet.

W piątek minie 100 dni rządów obecnej koalicji. Będzie to okazja do rozliczenia, rządu koalicyjnego z realizacji obietnic składanych w trakcie kampanii. O ocenę najważniejszych kwestii zapytaliśmy respondentów w sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Mieli oni za zadanie wskazać, czy ich zdaniem w danym obszarze rząd Donalda Tuska odniósł sukces czy poniósł porażkę.

Spośród wszystkich wskazań największy odsetek wskazań o sukcesie dotyczył odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (61 proc.). Na drugim biegunie znalazła się pozycja “tempo realizacji obietnic wyborczych” (52 proc. wskazań, że to porażka). Szału nie robią też dokonania rządu w innych kluczowych obszarach. Przykład? Zmiany w wymiarze sprawiedliwości zdaniem 39 proc. badanych to sukces, a według 37 proc. porażka. Albo zmiany w mediach publicznych - za sukces postrzega je 44 proc. respondentów, a za porażkę 37 proc.

Jeśli chodzi o elektorat KO, to zdaniem tych wyborców największą porażką rządu jest reakcja na postulaty rolników (27 proc. wskazań) oraz zapewnienie kobietom ochrony ich praw (26 proc. w elektoracie KO, choć dużo bardziej krytyczna jest Lewica - 68 proc.) Z kolei największe sukcesy to odblokowanie KPO (w komunikację czego rząd sporo zainwestował) oraz polityka zagraniczna (tu z kolei może to być efekt ofensywy dyplomatycznej szefa MSZ Radosława Sikorskiego i aktywności na tym polu Donalda Tuska, zwłaszcza niedawnej wizyty w Białym Domu). A jeśli chodzi o sympatyków PiS, to po pierwsze niewielkie wrażenie nie robi na nich odblokowanie środków z KPO (28 proc. uznało, że to sukces), a za największą porażkę wskazano tempo wdrażania obietnic wyborczych (84 proc.).