Były szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział w RMF24, że PiS złoży własny projekt ustawy dotyczący obrony cywilnej. Projekt będzie zakładał m.in. wyposażenie każdej remizy OSP w ambulans, oraz przeszkolenie strażaków pod kątem ratownictwa medycznego.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zapytany w sobotę w RMF24 o rządową ustawę o obronie cywilnej powiedział, że PiS złoży własny projekt ustawy.

Błaszczak chce by w każdej remizie był ambulans

"Złożymy projekt ustawy który zakłada, że w każdej remizie strażackiej ochotniczych straży pożarnych będzie ambulans oraz, że strażacy pożarni zostaną przeszkoleni do tego żeby mieć certyfikaty ratowników medycznych" - powiedział Błaszczak. Dodał, że według niego "koalicja 13 grudnia" koncentruje się tylko na dużych miastach, a "my dbamy o zrównoważony rozwój całego kraju".

Jak uważa były minister obrony narodowej, aby bomby nie spadły na Polskę, trzeba wzmacniać Wojsko Polskie. "To my doprowadziliśmy do tego, że przywrócona została obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa Warszawy. Za rządów koalicji PO-PSL nie było jej" - zaznaczył Błaszczak.

Rządowy projekt obrony cywilnej

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, nad którą pracuje ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji wraz z resortem obrony narodowej, ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnego rodzaju kryzysów. Nowa ustawa ma m.in. określić zadania ochrony ludności w czasie pokoju i wojny, organy i podmioty realizujące te zadania i zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej. Ma też sprecyzować zasady działania systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, ewidencjonowanie i użytkowanie budowli ochronnych, funkcjonowanie i organizację obrony cywilnej. W ustawie będzie też podany sposób powoływania personelu do obrony cywilnej oraz określone finansowanie zadań ochrony ludności.(PAP)

oprac. Piotr Celej

fos/ mark/