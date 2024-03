Dzień świętego Patryka jest jednym z najbardziej popularnych "zielonych" świąt na świecie. Głównym symbolem tego dnia jest liść trójlistnej koniczyny, znany jako shamrock, który jest utożsamiany z Irlandią. Kiedy i jak się obchodzi to święto w Polsce?

Dzień świętego Patryka obchodzi się 17 marca. W 2024 roku dzień ten przypada na niedzielę. Dla wielu osób jest to jeden z najbardziej radosnych dni w roku. Jak się go obchodzi?

Jak obchodzi się Dzień Świętego Patryka w Irlandii?

W Irlandii, gdzie św. Patryk jest patronem, dzień ten jest uznawany za święto narodowe. W dodatku jest dniem wolnym od pracy.

Choć 17 marca jest dniem upamiętnienia śmierci świętego Patryka, to jest to radosne święto. W Irlandii odbywają się wówczas parady w miastach, jest to też świetna okazja do spotkania się z przyjaciółmi i wypicia tradycyjnej whiskey lub zielonego piwa, które serwowane są tego dnia w irlandzkich pubach. Zgodnie z tradycją Irlandczyków, w tym dniu nosi się coś zielonego i przypina symbol koniczynki, który symbolizuje jedność Trójcy Świętej, na której Święty Patryk opierał swoje nauczanie.

Kim był święty Patryk?

Święty Patryk urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. Gdy miał 16 lat został uprowadzony i przewieziony do Irlandii, gdzie służył jako niewolnik, zajmując się pasterstwem owiec. Legenda głosi, że właśnie w tym okresie doświadczył szczególnej inspiracji ze strony Boga i za jego pomocą udało mu się uciec z wyspy po kilku latach. Wówczas otrzymał również objawienie, aby nawrócić pogańską Irlandię na chrześcijaństwo.

Po powrocie jako biskup poświęcił się misji ewangelizacyjnej. Przez 40 lat dokonywał licznych cudów, które pomagały w nawracaniu Irlandczyków. Jego praca przyczyniła się do chrystianizacji środkowej, zachodniej i północnej części wyspy oraz uporządkowania życia kościelnego. Święty Patryk zmarł 17 marca 461 roku. Od tamtego momentu Irlandczycy czczą go za jego pracę misyjną.

Święty Patryk jest patronem Irlandii i Nigerii. Dzień, w którym obchodzi się jego wspomnienie, jest wolny od pracy w Irlandii, Irlandii Północnej, Nowej Fundlandii i Labradorze, oraz na Montserrat.

Jak się obchodzi Dzień świętego Patryka w Polsce?

Chociaż Dzień świętego Patryka wywodzi się z Irlandii, to znalazł swoje miejsce także w Polsce, gdzie odbywają się różnorodne wydarzenia. Święto to jest celebrowane ze względu na rosnącą popularność kultury celtyckiej w naszym kraju.

W tym dniu organizowane są koncerty, imprezy oraz prezentacje tradycyjnego tańca. 17 marca to także doskonała okazja do spróbowania charakterystycznych irlandzkich potraw oraz skosztowania irlandzkiego piwa, które można znaleźć w pubach. W niektórych miastach odbywają się także festiwale lub parady. W ostatnich latach obchody 17 marca w Polsce były nieco skromniejsze z powodu ograniczeń pandemicznych, jednak w 2024 roku wiele pubów w kraju planuje zorganizować imprezy z zielonym piwem. Dodatkowo, nie zabraknie koncertów z muzyką irlandzką.

Symbole Dnia świętego Patryka

Głównym znakiem Dnia świętego Patryka jest shamrock, czyli trójlistna koniczyna. Legenda głosi, że pomogła ona świętemu Patrykowi w wyjaśnieniu dogmatu Trójcy Świętej pierwszym chrześcijanom w Irlandii. Dominującym kolorem w tym dniu jest zielony.