We wtorek, po posiedzeniu Rady Ministrów, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyła się konferencja prasowa wicepremiera, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister obrony narodowej mówił na niej m.in. o bałaganie, jaki panował w związku ze sprawami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wicepremier poinformował także, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Celem zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów.

- My to naprawiamy i doprowadzamy do normalności. Sprawami CPK będzie zajmowało się Ministerstwo Infrastruktury i tam będzie Pełnomocnik ds. CPK - mówił na konferencji wicepremier.

Wtorkowe obrady Rady Ministrów

Ze względu na pobyt premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, we wtorek, w 25. rocznicę wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wtorkowe obrady Rady Ministrów prowadził wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Po zakończonych obradach Kosiniak-Kamysz przekazał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. "To jest podział kompetencji (...) Szczególnie ważne jest to dla tych nowo powstałych ministerstw, czy członków Rady Ministrów, którzy mają swoje obszary odpowiedzialności, takie jak polityka senioralna, polityka równości, czy ministerstwo przemysłu" - powiedział szef MON.

Według niego, jest to ważny projekt, który - jak podkreślił - "dopełnia nasze zobowiązania". "Choćby przeniesienie w takim pełnym wymiarze na Śląsk ministerstwa przemysłu, utworzenie ministerstwa przemysłu, to jest jedno z naszych zobowiązań koalicyjnych, które podjęliśmy" - dodał.

Celem proponowanych zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów wynikających z obecnego otoczenia ekonomicznego i politycznego, wymagających sprawnego reagowania w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw.

Zmiany

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej mają na celu dostosowanie kwestii organu właściwego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w Funduszu oraz składu rady nadzorczej Funduszu do zmian w strukturze administracji rządowej, w tym powołaniu Ministra Przemysłu oraz dokonywanych zmian w działach administracji rządowej.

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy mają na celu dostosowanie brzmienia art. 14 ust. 1 tej ustawy do propozycji wykonywania dotychczasowych zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przez Ministra do spraw Równości.

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania mają na celu przeniesienie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania, obecnie należących do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, na Ministra do spraw Równości.

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych mają na celu dostosowanie brzmienia art. 6 ust. 2 tej ustawy do propozycji wykonywania dotychczasowych zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w obszarze polityki senioralnej przez Ministra do spraw Polityki Senioralnej.

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej mają na celu uwzględnienie w składzie Krajowej Rady do Spraw Opieki Geriatrycznej, o której mowa w art. 43 ww. ustawy Ministra do Spraw Polityki Senioralnej.

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mają na celu dostosowanie jej przepisów do struktury administracji rządowej.