Nie jesteśmy tyko od krytykowania, ale także od przedstawiania konstruktywnych rozwiązań - powiedział we wtorek prokurator generalny Adam Bodnar.

Bodnar pytany o planowaną reformę Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że zdawał sobie sprawę, że to będzie trudna misja. "To misja długoterminowa. Większość zmian nie wydarzy się w tym roku. Może to będzie rok, który będzie służył rozliczeniom" - powiedział.

"Bez zmian ustawowych nie można pewnych rzeczy dokończyć" - dodał.

Propozycje ws. TK

Stwierdził, że teraz PiS nie zgadza się na przedstawione przez koalicję rządową propozycje ws. TK, ale być może krajobraz polityczny zmieni się za kilka miesięcy. Dodał również, że liczy, że przyszły prezydent przychyli się do przeprowadzenia zmian w Trybunale. Jako jednego z kandydatów na prezydenta wskazał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Nawiązując do obecnej sytuacji w TK, Bodnar zaakcentował, że organu tego nie można traktować poważnie. "Ten organ wykonuje różne bliżej nieokreślone zadania czysto polityczne" - ocenił.

Pytany o dialog z prezydentem Andrzejem Dudą, Bodnar powiedział, że projekt zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego jest wyciągnięciem ręki w stronę prezydenta. "Moją rolą jako ministra sprawiedliwości jest zawsze w każdych warunkach wyciąganie ręki do rozmowy" - podkreślił.

Minister sprawiedliwości przypomniał również, że wystąpił z wnioskiem o powołanie prok. Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego. "Czekamy na opinię prezydenta" i zaznaczył, że nawet jeśli nie będzie opinii albo będzie ona negatywna, to Korneluk zostanie powołany.

Pegasus

W rozmowie Bodnar odniósł się też do kwestii oprogramowania szpiegującego Pegasus i przekazał, że przygotowuje z ministrem - koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem listę 30 osób, które były inwigilowane tym narzędziem. Dodał, że lista ta nie wyczerpuje katalogu osób, które zostaną poinformowane o tym, że były inwigilowane Pegasusem. Podkreślił, że takich osób było znacznie więcej. W poniedziałek Bodnar poinformował w TVN24, że obecnie pracuje wraz z ministrem Siemoniakiem nad tym, aby "przygotować pierwszą listę osób, które zostaną powiadomione o tym, że były ofiarą Pegasusa". "Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, nawet może i dni, te osoby zostaną powiadomione o tym indywidualnie" - poinformował Bodnar.

Minister sprawiedliwości mówił także o oprogramowaniu Hermes. Stwierdził, że nie było ono OSINT-owe, tak jak twierdził m.in. zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski. "To za dużo kosztowało, żeby mogło służyć tylko do białego wywiadu" - powiedział i dodał, że Prokuratura Regionalna w Rzeszowie prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Uchwała w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego

Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Poparło ją 240 posłów, przeciw było 197, nikt się nie wstrzymał od głosu. Projekt tej uchwały został zaprezentowany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz przedstawicieli wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej. Wówczas zaprezentowano także projekty dwóch ustaw - o TK oraz Przepisy wprowadzające ustawę o TK, a także ustawy o zmianie Konstytucji RP odnoszącej się do Trybunału Konstytucyjnego.