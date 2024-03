"W poniedziałek po południu przyszliśmy do opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Listę z okręgu kluczborskiego składał osobiście poseł Adam Gomoła (Polska 2050). We wtorek dowiedziałem się od jednego z czołowych polityków w regionie, że na liście złożonej w KBW miejsce Stanisława Rakoczego zajął reprezentant partii Szymona Hołowni, którego w sobotę poseł Gomoła na swojej konwencji przedstawiał jako kandydata do rady powiatu oleskiego. Nasz kandydat po prostu zniknął" - relacjonował Oszańca.