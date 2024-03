MF postawi na stawkę sześciomiesięczną

Wykorzystanie WIRON-u jako podstawy do określania oprocentowania kredytów jest na razie śladowe. Rynek czeka m.in. na ruch ze strony Ministerstwa Finansów i pierwszą emisję obligacji skarbowych z zastosowaniem nowego wskaźnika. Zapowiadano go na ubiegły rok. W październiku pierwsze WIRON-owe papiery znalazły się nawet w planie emisji, jednak do sprzedaży takich papierów nie doszło.

„Termin emisji obligacji opartych o wskaźnik WIRON będzie wynikał z zapisów tzw. mapy drogowej obejmującej całość procesu przejścia rynku finansowego na nowy wskaźnik” – odpowiada resort finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Mapa drogowa przewidywała, że z początkiem 2025 r. WIRON wejdzie już do powszechnego użycia. Kilka miesięcy temu zdecydowano jednak o wydłużeniu „tranzycji” o dwa lata.

Pytaliśmy ministerstwo nie tylko o datę pierwszej WIRON-owej emisji, ale też o to, którą ze stóp resort ma zamiar wykorzystywać. W bankach dzisiejszy standard to WIBOR trzy- lub sześciomiesięczny, ale w przypadku WIRON-u dominować ma termin jednego miesiąca. W przypadku obligacji skarbowych najpewniej będzie inaczej: „Stawka użyta w planowanych emisjach powinna odzwierciedlać w możliwie najbardziej dokładny sposób konstrukcję dotychczas funkcjonujących skarbowych papierów wartościowych opartych o stawkę zmienną krajowego rynku pieniężnego. Z powyższego wynika fakt, że preferowaną stawką mogłaby być stawka WIRON 6M” – deklaruje resort. ©℗