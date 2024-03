W rejonie Miłakowa, położonego w województwie warmińsko-mazurskim, odnaleziono nierozpoznany przedmiot. Siły zbrojne wydały oświadczenie w tej sprawie.

O sprawie poinformował tygodnik "Wprost". Dziennikarze otrzymali odpowiedź z biura prasowego komendy policji w Ostródzie, że funkcjonariusze zabezpieczyli teren w okolicach Miłakowa, gdzie odnaleziono niezidentyfikowany obiekt. Policja nie udziela więcej szczegółów na ten temat i nie jest znane, czy obiekt spowodował jakiekolwiek szkody. Sprawy dalszego postępowania zostały przekazane Wojsku Polskiemu.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu potwierdziła zabezpieczenie obiektu, z wstępnych ustaleń wynika, że może to być balon meteorologiczny. Prokurator Ewa Ziębka poinformowała, że obiekt zostanie poddany dalszym badaniom.

Balon z Białorusi

Spekulacje w sieci dotyczą pochodzenia balonu, że być może dostał on się na terytorium Polski z Białorusi. Dzieje się tak m.in. ze względu na incydent z 2023 r. W zeszłym roku, w maju, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało powiadomienie do mieszkańców trzech województw, ostrzegając ich o poszukiwaniach niezidentyfikowanego obiektu, który przekroczył granicę i znalazł się w polskiej przestrzeni powietrzne. Obiekt ten miał pochodzić z Białorusi. Po utracie z nim kontaktu radarowego, Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że według dostępnych informacji, obiekt ten mógł być balonem wykorzystywanym do celów obserwacyjnych.