"Czuję się głosem dzieci, które wołają o pomoc, a ich wołania nie słychać. Myślę o konkretnych przypadkach, myślę o Marcinku, o Zosi. Jedno z tych dzieci z dużą niepełnosprawnością od dwóch lat przebywa w domu dziecka. Najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek zostanie skierowane do kolejnej instytucji, do domu pomocy społecznej, podczas gdy gdzieś indziej w naszym kraju czeka na to dziecko rodzina zastępcza (...), ale z jakiś przyczyn przegrywa z systemem" – powiedziała Różdżka.