"Plan był taki, żeby wszystkie projekty z pierwszego czytania przeszły do komisji nadzwyczajnej, którą powołamy w celu rozpatrzenia tych projektów. Tak, żeby ona się tym zajęła porządnie i zobaczyła na co jest większość w tym Sejmie i co możemy wypracować, a nie żebyśmy na każdym Sejmie mieli awantury ws. która wszystkich nas różni w tej Izbie i wewnątrz i w poprzek koalicji, i opozycji, więc myślę, że to będzie dobre rozwiązanie" - wyjaśnił Hołownia.