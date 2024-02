Siedmioro posłów PiS - zgodnie z wnioskiem marszałka Sejmu Szymona Hołowni - zostało ukaranych odebraniem diety poselskiej na okres trzech miesięcy; teraz czekamy na ewentualne odwołania - poinformowała we wtorek wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska (KO) po posiedzeniu Prezydium Sejmu.

Marszałek Hołownia powiedział we wtorek po południu, że zarekomenduje Prezydium Sejmu nałożenie maksymalnie wysokiej kary na siedmioro posłów, którzy starli się z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej podczas próby wprowadzenia do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Marszałek wymienił posłanki i posłów PiS: Małgorzatę Gosiewską, Katarzynę Sójkę, Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego i Jerzego Polaczka.

Jeszcze we wtorek zebrało się prezydium Sejmu, po jego zakończeniu Wielichowska powiedziała dziennikarzom, że po zapoznaniu się z materiałami podjęta została decyzja o ukaraniu posłów PiS.

"Obejrzeliśmy materiał przedstawiony przez komendanta Straży Marszałkowskiej w zwolnionym tempie z różnych kamer. Występuje na nim siedmioro posłów, w tym dwie panie posłanki. Obejrzeliśmy przepychanki, chwytanie za rękę, za szyję, wykręcanie ręki, to wszystko było widać" - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

"Ukaranie - tak, pan marszałek (Sejmu) zawnioskował, by ukarać posłów pozbawieniem diety parlamentarnej na okres trzech miesięcy. I Prezydium przychyliło się do tej decyzji i teraz pewnie wpłyną do Prezydium odwołania, które będziemy rozpatrywać" - powiedziała Wielichowska.

Dodała, że wszyscy posłowie PiS zostali tak samo ukarani. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

