Zarząd epaka.pl nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK; spółka odwołała się od decyzji i będzie podejmować dalsze kroki prawne - przekazał w środowym oświadczeniu zarząd firmy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował we komunikacie we wtorek, że prezes Urzędu Tomasz Chróstny zakwestionował 9 klauzul abuzywnych stosowanych przez spółkę spedycyjną Epaka z Łukowa (Lubelskie) i nałożył na nią ponad 5,8 mln zł kary. UOKiK przekazał, że decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie.

"Zarząd epaka.pl S.A. nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK z dnia 20 grudnia 2023 r. Od wydanej decyzji Spółka złożyła już odwołanie, w którym decyzja została zaskarżona w całości" - przekazał w środowym oświadczeniu zarządu epaka.pl S.A. (dawniej Epaka sp. z o.o. sp.k.).

Spółka podkreśliła, że wydana decyzja jest dla niej "krzywdząca i nie do zaakceptowania". "Wskazane w niej zarzuty dotyczące postanowień regulaminu nigdy nie stanowiły podstaw działań lub decyzji, które naruszałyby interesy Konsumentów – wręcz przeciwnie – Spółka, działając jako pośrednik w świadczeniu usług przewozu – dokonywała wszelkich starań, by interes Konsumenta był zawsze należycie zabezpieczony"- podkreślono.

W ocenie zarządu, działania spółki "zawsze miały charakter prokonsumencki". "Wszystkie podejmowane przez nas działania oraz postanowienia regulaminu były stosowane z myślą o zagwarantowaniu jak najlepszej ochrony interesów naszych Klientów" - podkreślono.

Spółka poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zdecydowała o dobrowolnym zaprzestaniu stosowania kwestionowanych postanowień, "mając na względzie z jednej strony dobro interesów klienta a z drugiej lojalną i niekonfrontacyjną postawę wobec UOKiK". "Pomimo takiej postawy, przejawiającej się dołożeniem wszelkich starań, by nasz regulamin był zgodny z założeniami UOKiK, zostaliśmy ukarani nieproporcjonalnie wysoką karą" - napisano.

"Zarząd epaka.pl S.A. chce ponownie podkreślić, że nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK" - oświadczono.

Spółka poinformowała, że odwołała się od decyzji i będzie podejmować dalsze kroki prawne.

UOKiK poinformował we wtorek, że prowadząca działalność spedycyjną spółka Epaka od 2 marca 2018 do 3 sierpnia 2023 r. stosowała we wzorcach umów z konsumentami "szereg niedozwolonych postanowień". Dodano, że Prezes UOKiK w wydanej decyzji zakwestionował dziewięć abuzywnych klauzul, zawierających różne naruszenia. Według Urzędu Epaka np. skracała termin na złożenie reklamacji, a jednocześnie dopuszczała możliwość przekroczenia ustawowych 30 dni na udzielenie odpowiedzi na roszczenia. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ drag/