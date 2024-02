Rada Nadzorcza PGE odwołała prezesa spółki Wojciecha Dąbrowskiego i wiceprezesów Wandę Buk oraz Rafała Włodarskiego; obowiązki prezesa zarządu spółki powierzono Erykowi Kosińskiemu - wynika z komunikatu PGE. Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientom.

Spółka poinformowała w komunikacie, że Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu spółki: Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu; Wandę Buk, wiceprezes zarządu ds. regulacji; Rafała Włodarskiego, wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju.

"Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 lutego 2024 r. podjęła uchwały o delegowaniu Członków Rady Nadzorczej: - p. Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, - p. Małgorzaty Banasik do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy" - dodano.

Eryk Kosiński

Jak wskazano w nocie biograficznej opublikowanej na stronie PGE, prof. dr hab. Eryk Kosiński jest m.in. kierownikiem Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Fulbright Fellow, James Baker Institute for Public Policy, Center for Energy Studies, Rice University, Houston USA (2023/2024); visiting professor na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu; LL.M University of the State of New York, Albany, USA i Central European University w Budapeszcie, Węgry (1992-1993); absolwentem Asser College Europe w Hadze, (1995); studiował na Lourdes University, Sylvania, USA (1993-1994) oraz Case Western Reserve University School of Law, Cleveland, USA (1993); był stypendystą Santander Universidades na Wharton School, University of Pennsylvania, Filadelfia, USA (2014).

W latach 2008-2009 był prezesem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, w latach 2010-2011 zastępcą prezydenta Bydgoszczy; 2001-2014 wykładał na uczelniach zagranicznych (Rosja, Islandia). Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji wolnych zawodów, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego.

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik to partner zarządzający Kancelarii BWW, radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w branżyelektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, OZE, wykorzystania odpadów w procesie odzysku energetycznego (WtE) oraz użyteczności publicznej. Wspierała również firmy z branży chemicznej i nowych technologii. Jak podała spółka, posiada wszechstronną wiedzę o europejskim i międzynarodowym rynku energetycznym, w tym WtE, wodoru i gazu. W latach 2007–2015 aktywnie uczestniczyła w procesach liberalizacji polskiego rynku gazu: tworząc niezależnego OSP, krajowy punkt obrotu gazem (VTP) oraz wprowadzając gaz na Towarową Giełdę Energii. Implementowała przepisy UE do polskiego systemu prawa, na poziome ustaw, rozporządzeń. Uczestniczyła w procesach wydzielania infrastruktury energetycznej i jego transferu pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. W okresie 2009- 2018 zaangażowana była w proces integracji rynków gazu w regionie Morza Bałtyckiego, Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Doradzała w projektach zapewniających dywersyfikację dostaw gazu do Polski i regionu CEE, w tym w budowę terminalu LNG w Świnoujściu, stworzenie wirtualnego oraz fizycznego rewersu w Mallnow, czy połączeń międzyoperatorskich z Danią (Baltic Pipe) Litwą i Słowacją.

PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientom. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. PGE jest spółką akcyjną, w której Skarb Państwa ma prawie 61 proc., akcji.