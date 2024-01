3 lutego ogłosimy, że najprawdopodobniej w wyborach samorządowych wystartujemy sami; z przeprowadzonych badań wynika, że wariant, w którym Lewica i KO idą do wyborów osobno, jest równie korzystny, co wspólny start - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek (Lewica). Dodał, że do końca lutego Lewica zaprezentuje wszystkich swoich kandydatów.

Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej

Premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska na wybory samorządowe. "Ręczę, że użyję całego swojego autorytetu, jeśli go mam wśród koalicjantów, by nawet gorąca kampania wyborcza nie poróżniła nikogo w koalicji 15 października. Jestem właściwie pewien, że to się uda" - zapewnił Tusk.

Wieczorek o wspólnej decyzji

Dariusz Wieczorek, którego formacja rozmawiała z KO o możliwości wspólnego startu, powiedział, że przyjął słowa szefa rządu ze spokojem. „To była wspólna decyzja KO i Lewicy" - zaznaczył.

"Z przeprowadzonych przez nas analiz i badań wynika, że ten wariant jest równie korzystny. Dlatego 3. lutego najprawdopodobniej ogłosimy, że startujemy w wyborach sami” – powiedział.

Wieczorek poinformował również, że do końca lutego Lewica zaprezentuje wszystkich swoich kandydatów.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.