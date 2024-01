Premier Donald Tusk przekazał dzisiaj na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, że obniży podatek VAT dla branży beauty. - Jak wiadomo, ta branża bardzo się w Polsce rozwinęła. Ludzie mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy, bo byli obarczeni podatkiem VAT wyższym niż branża fryzjerka - wskazał.

- Branża beauty to ok. 30 tysięcy firm. To blisko 100 tysięcy zatrudnionych osób więc mam nadzieję, że to przyniesie ulgę i poczucie sprawiedliwości bardzo dużej grupie zawodowej - decyzja wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia - powiedział premier.

Obniżka VAT dla branży beauty to realizacja jednego ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. W punkcie 38. programu wskazano: "Obniżymy VAT dla sektora 'beauty' do 8 proc.". Przypomnijmy, że obecnie stawka ta wynosi 23 proc.

Premier poruszył podczas konferencji również problem Konwencji Stambulskiej. Tusk przekazał, że według Mateusza Morawieckiego była ona niezgodna z Konstytucją i złożył w tej sprawie wniosek do TK. - My ten wniosek wycofujemy - powiedział.

- Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą nigdy nie powinna być przedmiotem kłótni politycznej tylko wspólnej troski o to, aby działała ona najskuteczniej - dodał.