Andrzej Duda powołał przedstawicieli rządu w skład Rady Dialogu Społecznego. Wcześniej ministrowie odwołali swoją obecność na spotkaniu, kiedy to prezydent miał wręczyć im akty nominacji. Wydarzenie przesunięto więc na wtorek, 30 stycznia.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) - najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.

Nowy skład Rady Dialogu Społecznego

Prezydent powołał następujących członków RDS ze strony rządowej: Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Andrzeja Domańskiego - ministra finansów, Barbarę Nowacką - minister edukacji, Dariusza Wieczorka - ministra nauki, Krzysztofa Hetmana - ministra rozwoju i technologii, Dariusza Klimczaka - ministra infrastruktury, Izabelę Leszczynę - ministrę zdrowia, Marzenę Okłę-Drewnowicz - minister ds. polityki senioralnej, Katarzynę Kotulę - minister ds. równości, Hannę Majszczyk - wiceministrę finansów, Sebastiana Gajewskiego wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Powołano również Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Borysa Budka, Paulinę Henning-Kloskę oraz Marcina Kierwińskiego.

- Chciałbym podziękować za przybycie, abyśmy mogli dopełnić tę uroczystość. To ważny moment z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że Rada Dialogu Społecznego jest bardzo ważna. Po upadku Komisji Trójstronnej, po tamtym głębokim rozejściu się dróg dialogu społecznego w Polsce, udało się w 2015 roku dzięki inicjatywie Solidarności z jednej strony, a z drugiej dzięki przychylności ówczesnego rządu doprowadzić do uchwalenia ustawy o RDS, nowej zinstytucjonalizowanej formy dialogu - mówił Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał, że historia zatoczyła koło, ponieważ w 2015 roku to koalicja PO-PSL stanowiła większość sejmową i pracowała nad ustawą o RDS. - Co bardzo ważne, od października to strona rządowa stoi na czele i prowadzi przez okres roku do kolejnego października 2024 roku. Życzę państwu powodzenia, cieszę się, że rada zyskała nowy impuls do pracy - dodał.