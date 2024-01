Zebranie prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej w uchwale zaapelowało o ”zaniechanie ataków na prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe”, wskazując, że takie działania w istocie stanowią ”ukłon w stronę świata przestępczego”.

Uchwała zebrania prokuratorów w Prokuraturze Krajowej

Zebranie prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Krajowej podjęło w czwartek uchwałę, dotyczącą sytuacji w Prokuraturze "w związku z działaniami stanowiącymi próbę naruszenia art. 14 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze" – czytamy w uchwale przesłanej PAP.

Art. 14 paragraf 1 ustawy Prawo prokuraturze głosi: "Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą".

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało 12 stycznia br., że p.o. PK został Jacek Bilewicz, natomiast dotychczasowy PK Dariusz Barski, przywrócony do służby czynnej w 2022 r., pełnił tę funkcję "bez podstawy prawnej".

Porządek prawny zamiast chaosu

Uchwała zabrania prokuratorów głosi: "Nie negując konieczności zmian o charakterze ustrojowym w Prokuraturze podkreślić należy, iż jedyną legalną drogą do reform mogą być zmiany obowiązujących aktów prawnych w trybie przewidzianym przez Konstytucję RP. Sprzeciwić się należy wszelkim działaniom władzy wykonawczej, która zamiast stosować prawo wyrażone w konstytucyjnie określonych źródłach, posługuje się opiniami prawnymi powstającymi na zlecenie w prywatnych kancelariach prawniczych".

Prokuratorzy podkreślili, że "wszelkie, pozaprawne działania zmierzające do zaburzenia funkcjonowania prokuratury prowadzą do chaosu organizacyjno-decyzyjnego i w istocie stanowią ukłon w stronę świata przestępczego".

"Dokonywanie zmian w funkcjonowaniu tak ważnej dla państwa instytucji jaką jest Prokuratura, zamiast na ścieżce ustawowej w oparciu o wątpliwe opinie prawne, doprowadzić może zawód prokuratora do kryzysu, jaki obserwujemy w sądach, gdzie wykształciły się dwie grupy – sędziów i tzw. neosędziów. Sytuacji takiej należy za wszelką cenę uniknąć w Prokuraturze" – ocenia uchwała.

Widmo “neoprokuratorów”?

Prokuratorzy zaznaczają, że ewentualne działania "osób nieuprawnionych w obszarze powołań na stanowiska prokuratorskie" doprowadzą w sposób nieodzowny do wyodrębnienia grupy "neoprokuratorów", co nie pozostanie bez wpływu na toczące się w polskich prokuraturach setki tysięcy postępowań przygotowawczych.

"Byłaby to podstawa do kwestionowania zapadających w tych sprawach decyzji procesowych, czy też legitymacji do występowania przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego" - uznano w uchwale.

Reforma prokuratury “w oparciu o szeroki konsensus całego środowiska prokuratorskiego”

Uchwała powiada dalej:

"Ataki personalne są w znacznej mierze ukierunkowane na prokuratorów prowadzących skomplikowane i wielowątkowe postępowania karne".

Prokuratorzy uważają, że publiczna krytyka prokuratorów, niepoprzedzona znajomością okoliczności spraw, osłabia w istotnym stopniu pozycję tych prokuratorów w kontaktach z osobami stojącymi pod poważnymi zarzutami karnymi oraz reprezentującymi ich adwokatami.

"Aby zapobiec tym negatywnym procesom wzywamy do zwołania w porozumieniu z organizacjami przedstawicielskimi okrągłego stołu dla prokuratury, którego celem byłoby rozładowanie napięć i przystąpienie do rozmów nad reformą prokuratury w oparciu o szeroki konsensus całego środowiska prokuratorskiego" – konkluduje w uchwale Zebranie prokuratorów delegowanych do PK.