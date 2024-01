32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia. W tym roku impreza będzie miała inny niż rok temu charakter. W państwowych mediach pojawiają się pozytywne materiały o zbiórce, wspierają Owsiaka również ministerstwa. Co politycy przekazali na rzecz WOŚP?

Wraz z rozwojem Orkiestry jedną z największych platform zbiórek stały się charytatywne aukcje Allegro. Można wygrać tu wizyty w ciekawych miejscach, spotkania z celebrytami, ludźmi sportu, kultury oraz politykami. Co oferują przedstawiciele polskiego parlamentu oraz premier i prezydent?

Tusk na WOŚP daje cenną pamiątkę

Jak co roku, prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda włączyli się w zbiórkę WOŚP. Prezydent przekazał zestaw porcelany do espresso, zaś jego małżonka - złotą wieczorową suknię wyszywaną cekinami. Pani prezydentowa była ubrana w tę suknię podczas Mikołajkowego spotkania z dziećmi w Pałacu Prezydenckim w 2022 roku. Licytacja sukienki z Atelier „Ela Piorun” nie idzie jednak zbyt pomyślnie – cena na 8 dni do końca licytacji osiągnęła nieznacznie ponad 1000 złotych. Prezydenckie filiżanki zaprojektowane przez wybitnego polskiego artystę Marka Cecułę cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem – osiągnęły już 9900 złotych.

Co roku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra też Donald Tusk. Premier wystawił na aukcję nie lada pamiątkę- automatyczny, pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego. Polski generał otrzymał go w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Polityk dołożył do aukcji książkę historyczną „Upadek Cesarstwa Rzymskiego”. Zestaw ten – na 15 dni do końca aukcji – osiągnął cenę ponad 50 tysięcy złotych.

Obiad w żołnierskiej stołówce z Kosiniak-Kamyszem

Zmiana władzy to także powrót armii oraz służb mundurowych do wspierania WOŚP. W akcję zaangażował się także szef resortu obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaoferował wspólny obiad w żołnierskiej stołówce i udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego. Na pięć dni do końca licytacji kwota sięgała 14 600 złotych.

W charytatywną akcję angażują się też inni politycy. Barbara Nowacka zachęca do licytacji osobistego przez nią oprowadzania po gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i jego okolicach. Zwycięzcę aukcji zaproszę na serdeczną rozmowę przy kawie do swojego gabinetu – zapowiada minister Nowacka.

Z ministrem klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloską, można udać się na spacer po Białowieskim Parku Narodowym. „Czeka nas ekscytująca przygoda! Tajemnice lasu ujawnią nam pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. Poznamy niezwykłe sekrety tego niezwykłego miejsca, a przy odrobinie szczęścia może natkniemy się na symbol Białowieży w jego naturalnym środowisku…" – zachęca polityk w opisie aukcji, która osiągnęła już 7700 złotych.

Zwiedzaj Sejm z wicemarszałek

Wicemarszałek Sejmu, Monika Wielichowska zaprasza na obiad oraz oprowadzanie po swoim miejscu pracy. „Będziecie mieli państwo wyjątkową okazję, aby zajrzeć do zakamarków Sejmu i Senatu oraz porozmawiać o pracy w parlamencie, polityce i wyborczych kampaniach przy wspólnym obiedzie” – zachęca w opisie aukcji. Cena? W momencie publikacji materiału było to już 7900 złotych.

To jednak nie koniec wyjątkowych aukcji polityków. Jednym z hitów jest Janusz Piechociński. Były wicepremier wystawił na aukcje bowiem wspólne grzybobranie i zachęcam do wsparcia WOŚP - mówi Janusz Piechociński, a jego aukcja osiągnęła już ponad 9 tysięcy złotych.

Barierka spod Sejmu od marszałka Hołowni

Olbrzymim zainteresowaniem cieszy się też aukcja marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Polityk wystawił na WOŚP barierkę spod Sejmu. „Przez ostatnie sześć lat teren Sejmu był otoczony szczelnie barierkami. Pierwszą rzeczą, która wydarzyła się wkrótce po wyborach 15 października 2023 r. było ich spontaniczne rozmontowanie. Tym samym Sejm otworzył się DLA i NA obywateli. Postanowiłem więc wystawić na aukcję - jako symbol czasów słusznie minionych - jedną z tych barierek. W kolorze biało-czerwonym, opatrzoną certyfikatem autentyczności, noszącą ślady użytkowania.” – Napisał w opisie aukcji polityk. Barierka cieszy się olbrzymim zainteresowaniem – na 15 dni przed końcem licytacji w licytacji uczestniczyło już 49 potencjalnych kupców, zaś cena osiągnęła ponad 29 tysięcy złotych.

Z kolei najmłodszy poseł obecnej kadencji Sejmu, Adam Gomoła, zaprasza na wspólny wieczór karaoke. „Gramy z Wielką Orkiestrą! W ramach zbiórki z okazji 32 finału WOŚP pragnę Ci zaoferować licytację wspólnego wieczoru karaoke, podczas którego możesz osobiście zweryfikować ile faktycznie ma wspólnego Jay-Z z Gen Z. Ze swojej strony gwarantuje miłą, luźną atmosferę i serdecznie zapraszam do wspierania celów ekipy Jurka Owsiaka dziś, jutro, do końca świata i jeden dzień dłużej!” – czytamy w opisie aukcji, która na razie osiągnęła nieco ponad 800 złotych.

W Orkiestrę aktywnie włączają się także samorządowcy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał na rzecz WOŚP zabytkowy głośnik z Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. W niemal każdym mieście są organizowane również samorządowe aukcje.