Finał WOŚP po raz pierwszy na błoniach PGE Narodowego. Główna scena oraz studio telewizyjne skąd nadawana będzie transmisja telewizyjna i internetowa są rozkładane na terenie wokół sportowej areny.

WOŚP 2024 w Warszawie – scenę przywiozło 100 samochodów

Po latach spędzonych pod Pałacem Kultury i Nauki, na Placu Bankowym i Teatralnym oraz w Telewizji Polskiej, Finał WOŚP w Warszawie ma nową lokalizację - błonia stadionu PGE Narodowego. To miejsce z komfortowym dojazdem komunikacją miejską, ale też dające możliwość skumulowania wszystkich atrakcji obok siebie. Budowa studia i sceny 32. Finału wystartowała prawie dwa tygodnie temu - na błoniach stanął już wielki, liczący 3200 mkw., namiot studia, z którego realizowana będzie transmisja, i w którym zaplanowano rozmaite atrakcje i stoiska, m.in. punkt Fundacji DKMS z rejestracją potencjalnych dawców szpiku.

W sąsiedztwie studia znajduje się szeroka na ponad 56 metrów scena - to tutaj 28 stycznia o 14:00 rozpoczną się koncerty, w trakcie których zagrają m.in. LemON, Dorosłe Dzieci, Krzysztof Zalewski i Kwiat Jabłoni. Przed nami w sumie 16 muzycznych spotkań i wyjątkowe, pełne niezwykłych dźwięków, Światełko do Nieba. Wszelkie elementy konstrukcji sceny i namiotu (w tym prawie 2 tysięcy punktów świetlnych i zajmującą ponad 1260 mkw. diodę), a także kontenery i inne elementy infrastruktury dostarczyło ponad 100 samochodów.

Główny koncert WOŚP – kto zagra?

Studio WOŚP będzie działało już w sobotę 27 stycznia. Na miejscu będą czekać atrakcje partnerów Finału (w sobotę w godz. 10-20, w niedzielę w godz. 10-22). Wśród nich pojawi się, pierwszy raz od ośmiu lat, stoisko Wojska Polskiego.

Finał to jednak nie tylko zbiórka, aukcje, licytacje i koncerty. To także 18. Bieg „Policz się z cukrzycą”. Środki z pakietów startowych będą przeznaczone na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Biegacze w Warszawie będą mieli do pokonania 5 kilometrów. Początek o godzinie 12 na błoniach PGE Narodowego. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Most Świętokrzyski. W innych miastach również odbędą się biegi, można będzie też zapisać się na wirtualne bieganie.

Później na odwiedzających orkiestrowe miasteczko czekają atrakcje przygotowane przez sponsorów i grupy pasjonackie oraz koncerty. Na scenie zobaczymy artystów: BOKKA, Golden Life, Lordofon, Booze & Glory, Wojtek Szumański, LemON, Enej, Pull The Wire, Proletaryat, Dorosłe Dzieci, Kwiat Jabłoni oraz Poparzeni Kawą Trzy.

Transmisja z wydarzenia będzie dostępna m.in. kanałach WOŚP na YouTubie i Facebooku oraz na antenach TVN Warner Bros. Discovery Polska - oficjalnego nadawcy telewizyjnego Finału WOŚP.

32. Finał WOŚP – na co zbiórka?

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki są płuca po pandemii – środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem akcji jest „Tu wszystko gra OK!”. Cel zbiórki od początku grudnia zasilić można również poprzez rozmaite kanały elektroniczne i zbiórki.