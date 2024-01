Premier Donald Tusk zapowiedział, że budżet państwa zostanie uchwalony do końca tego tygodnia, a świadczenie 800+ zostanie wypłacone wcześniej niż zakładała to ustawa.

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że budżet państwa zostanie uchwalony do końca tego tygodnia, świadczenie 800+ zostanie wypłacone wcześniej niż zakładała to ustawa. Dodał, że zakończył się protest polskich przewoźników na polsko-ukraińskich przejściach granicznych.

"A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy: budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800+ dla wszystkich szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła!" – poinformował premier we wpisach opublikowanym w mediach społecznościowych.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W trakcie obrad złożono poprawki do projektu. W efekcie Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych, która zajmie się poprawkami. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych zostało zaplanowane na środę, a głosowanie nad projektem budżetu na rok 2024 ma odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na czwartek.

We wtorek ministerstwo infrastruktury podpisało porozumienie z przedstawicielami polskiej branży transportowej, na mocy którego do 1 marca br. zaprzestany zostanie protest na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, Hrebennem i Dorohusku.

Zmiana wysokości świadczenia z 500 zł na 800 zł weszła w życie od 1 stycznia br., ale w trakcie prac nad zmianami zapowiadano, że przelewy na konta uprawnionych mogą trafić później. Ustawodawca postanowił bowiem dać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na przygotowanie techniczne określił, że pierwsze wypłaty ZUS będzie musiał zrealizować do 29 lutego br., ale z wyrównaniem od 1 stycznia. (PAP)

Autor: Andrzej Klim

klim/ godl/