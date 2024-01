To prezydent Andrzej Duda jest sprawcą tego zamieszania konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego; rok 2015, 2016 i 2017 to są wspólne decyzje prezydenta i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - powiedział w piątek premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN 24, Polsat News i TVP Info.

"Nie będę zapominał, że to prezydent jest sprawcą tego zamieszania konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego. Rok 2015, 2016 2017 to są wspólne decyzje prezydenta Dudy i pana Kaczyńskiego" - powiedział szef rządu, dodając, że mówił już o tym prezydentowi.

Jak ocenił Tusk, "minister (Zbigniew) Ziobro zdewastował polską prokuraturę i podporządkował ją partii politycznej". "Przez osiem lat PiS dewastował niezależność sądów i prokuratury, zrujnował państwo prawa w Polsce, z udziałem pana prezydenta. Uważam, że to ten moment wszyscy powinniśmy się wycofać z twardych stanowisk na rzecz przywrócenia państwa prawa" - oświadczył.

Pytany o decyzję ministra sprawiedliwości ws. Prokuratora Krajowego, Tusk odesłał do samego Adama Bodnara.

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości, od piątku Dariusz Barski „pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego”. Jak argumentuje ministerstwo, przywrócenie Barskiego do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Prezydent Andrzej Duda uważa, że "działanie Adama Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)".

Według premiera Tuska "jest formalny, poważny powód dla którego Prokurator Generalny uznał, że pan Barski nie jest Prokuratorem Krajowym, a jego odwołanie i mianowanie w niektórych trybach wymaga akceptacji prezydenta, a w niektórych nie wymaga". Premier wyraził jednocześnie nadzieję, że "pan prezydent i minister sprawiedliwości mogą sobie to wyjaśnić".(PAP)

wkr/ sdd/