Projekt budżetu na 2024 rok zakłada rekordowo wysoką kwotę dla Kancelarii Prezydenta RP – 274 mln zł. To aż o 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku, kiedy jej budżet przekroczył 250 mln zł. Kancelaria Prezydenta RP chce przeznaczyć 6,5 mln zł na medale i odznaczenia, m.in. dla małżeństw z długim stażem.

Spośród środków zapisanych w projekcie budżetu na 2024 rok gabinet Andrzeja Dudy zamierza wydać kwotę 6,5 mln zł na medale i odznaczenia. Znaczna część tej sumy ma zostać przeznaczona na Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

„W 2023 roku wydaliśmy prawie 80 tysięcy takich medali. To gigantyczna skala, wzrost o 7 tysięcy rok do roku” - mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Jak wskazała, swoje jubileusze obchodzą małżeństwa urodzone w czasie powojennego wyżu demograficznego.

W roku 2023 kwota przeznaczona na wszystkie odznaczenia państwowe była prawie identyczna, dwa lata temu wyniosła 5,95 mln zł, a w roku 2021 – niecałe 5,3 mln zl.

Może to nie być jedyne uhonorowanie małżeństw z długoletnim stażem. Do Senatu poprzedniej kadencji wpłynęła bowiem petycja o świadczenie pieniężne dla tej grupy. Senatorowie poparli pomysł wypłaty świadczenia małżeństwom z długoletnim stażem. Można więc się spodziewać, że w nowej kadencji wrócą do procedowania petycji.

Jak wskazuje autor petycji: "Małżonkowie o długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat".

Propozycja zakłada, że świadczenie miałoby być wypłacane w coraz wyższej wysokości wraz ze wzrostem długości stażu małżeństwa: