Według nieoficjalnych zapowiedzi między innymi Polsat News, Wirtualnej Polski oraz TVN24 policja otrzymała już dokumenty, które nakazują doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więzienia. Rano, we wtorek 9 stycznia, Komenda Główna Policji zaprzeczała, aby akta te wpłynęły.

"Na chwilę obecną nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa (KGP – PAP) to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów. Według mojej wiedzy jeszcze dokumenty nie wpłynęły" – powiedział PAP kom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Jak ustalił reporter TVN24, dokumenty te wpłynęły do policji rano we wtorek, 9 stycznia.

O 11:00 Andrzej Duda miał się spotkać z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej media i politycy koalicji rządzącej wskazywali, że policja jest już w posiadaniu stosownych dokumentów.

- Wiemy, że od rana policja ma dokumenty sądu wykonawczego i zgodnie z procedurami powinna zapukać do drzwi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - powiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w Super Expresie, cytowany przez Polską Agencję Prasową.