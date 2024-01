Senator KO Grzegorz Schetyna przeniósł się w nieodległą przyszłość i powiedział: “Jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, to na pewno wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i lider Polski 2050 Szymon Hołownia to osoby, które będą wymieniane na prezydenckiej giełdzie nazwisk”.

Kto po Dudzie? Następny prezydent RP

Schetyna zaznaczył: “Mówię o poważnych kandydatach, którzy mogą być w II turze” - jego zdaniem to przede wszystkim Trzaskowski i Hołownia.

Schetyna pytany o to, czy - w jego ocenie - w premierze Donaldzie Tusku "może obudzić się chęć kandydowania na prezydenta", odpowiedział: "Nie wiem, jak to będzie za półtora roku, bo to jest ogromnie dużo czasu. Myślę, że nikt tego nie wie".

Wybory prezydenckie mają odbyć się w 2025 roku. Schetyna uchodzi za dobrze poinformowanego polityka.