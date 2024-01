Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski: “Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są czynne we wtorek 2 stycznia od godz. 8:00 do 15:00”.

ZUS dziś czynny. Jak kontaktować się z urzędem?

Rzecznik ZUS przypomniał, że placówki ZUS są czynne we wtorek 2 stycznia od godz. 8:00 do godz. 15:00. "Każdy, kto tego dnia przyjdzie do ZUS, zostanie obsłużony przez pracownika sali obsługi klientów" - przypomniał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dodał, że działa też centrum obsługi telefonicznej, które 1 stycznia zmieniło się w Centrum Kontaktu Klientów ZUS. Numer telefonu 22 560 16 00 i adres e-mail cot@zus.pl pozostają bez zmian.

Przypomniał także, że z pracownikiem ZUS-u można porozmawiać przez internet w godzinach pracy ZUS w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy. Więcej informacji na temat umawiania e-wizyt można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/e-wizyta.

Załatw sprawę w ZUS online

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Wolny wtorek związany jest ze Świętem Trzech Króli przypadającym w sobotę 6 stycznia. Nieczynne są m.in. urzędy skarbowe.

ZUS przypomina, że sprawy urzędowe można także załatwić bez wychodzenia z domu, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze nasi klienci mogą poprzez PUE wysłać wnioski czy dokumenty do Zakładu.