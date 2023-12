Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła dziś projekt ustawy budżetowej na 2024 r. m.in. w części budżet finanse publiczne i instytucje finansowe i części podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa.

Jak bogata jest Polska?

Komisja rozpatrywała rządowy projekt budżetu na przyszły rok w części budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, rezerwa ogólna, rezerwy celowe, budżety wojewodów ogółem, obsługa długu Skarbu Państwa, planu przychodów i rozchodów budżetu państwa, strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027 i dochody budżetu środków europejskich.

Dyrektor generalna w Ministerstwie Finansów Marta Niżałowska-Pactwa powiedziała podczas posiedzenia komisji, że w ramach części 19 budżetu - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe - zaplanowane zostały dochody budżetowe w wysokości 2,5 mld zł - jest to spadek o 20 proc. w relacji do ustawy budżetowej na rok 2023, to jest o kwotę ponad 628 mld zł. Dodała, że najwyższy udział w dochodach planowanych w tej części stanowią dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, gdyż są to prawie 2 mld zł oraz odsetki od lokat terminowych, czyli ponad 0,5 mld zł.

Z kolei w zakresie wydatków części 19 zaplanowano ponad 14 mld zł i jest to łącznie budżet państwa i budżet środków europejskich.

3 proc. wzrostu PKB w przyszłym roku. Tempo rozwoju kraju

Z kolei wiceminister finansów Jurand Drop powiedział, że części budżetowej 77, czyli podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, która obejmuje dochody podatkowe, część dochodów niepodatkowych oraz te dochody pochodzące z Unii Europejskiej, które są przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez administrację rządową, zaplanowano dochody ogółem nieco ponad 627 mld zł, czyli nominalnie o 18,5 proc. wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania na rok obecny.

"Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2024 roku jest zdeterminowany obecną sytuacją gospodarczą, oraz przyjętym przez nas szacunkiem podstawowych zmiennych makroekonomicznych. Zgodnie z tym szacunkiem wzrost PKB powinien osiągnąć w przyszłym roku 3 proc. PKB w ujęciu realnym, natomiast w ujęciu nominalnym, czyli uwzględniającym inflację - 9,5 proc." - dodał wiceminister.

Nasze rezerwy celowe wynoszą 64 mld zł. To więcej niż w 2023 roku

W części budżetowej 81 – rezerwa ogólna, jak wskazała wiceminister Hanna Majszczyk, w budżecie na rok 2024 przewidziana jest kwota w wysokości 450 mln zł i - jak powiedziała - to kwota znacznie niższa niż zarezerwowana na ten cel w roku 2023, kiedy była pierwotnie w wysokości 985 mln zł, a w wyniku nowelizacji ustawy została podniesiona do 1 mld 235 mln zł.

Jak wskazała wiceszefowa resortu finansów, w budżecie zaplanowano też rezerwy celowe, których łączna wysokość to 64 mld 970 mln zł. "Jest ona nieco wyższa niż w roku 2023, kiedy wynosiła ona 51 mld 347 mln 295 tys. zł" - dodała.

Państwo i pieniądze publiczne

Zgodnie z projektem dochody budżetu na 2024 r. zostały zaplanowane na blisko 682,4 mld zł. W projekcie założono, że dochody podatkowe wyniosą prawie 603,9 mld zł, podczas gdy w tegorocznym budżecie zaplanowano 536,8 mld zł. Dochody z VAT na rok 2024 przewidziano na ponad 316,4 mld zł (w tym roku – 272,9 mld zł), dochody z podatku od osób fizycznych na 109,2 mld zł (w tym roku – 83,5 mld zł). Dochody z podatku CIT w przyszłym roku mają wynieść nieco ponad 70 mld zł (w tym roku 77,6 mld zł), natomiast akcyza ma przynieść w 2024 r. prawie 89 mld zł (w 2023 – 83,8 mld zł). Podatek do instytucji finansowych ma dać w 2024 r. 6,25 mld zł (w 2023 r. – prawie 6 mld zł). Z podatku od sprzedaży detalicznej budżet ma uzyskać 4,63 mld zł, a z podatku od wydobycia niektórych kopalni – 3,7 mld zł.

W uzasadnieniu wskazano również, że ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc.

Deficyt budżetowy na znośnym poziomie

Zaplanowany na 2024 r. deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, zaś deficyt budżetu środków europejskich – 32,5 mld zł. W uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc.