“Prezydent nie będzie nam blokował budżetu” - powiedział poseł Polski 2050 Ryszard Petru, pytany o weto Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej i o złożony w środę prezydencki projekt.

Budżet zdaniem prezydenta

W sobotę wieczorem prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" - uzasadnił. Zapowiedział także złożenie do Sejmu własnego projektu, dotyczącego m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej. W środę prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 trafił do Sejmu.

Budżet zdaniem Petru

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru, zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, jaka będzie odpowiedź na weto Andrzeja Dudy i prezydencką inicjatywę, odparł: "Trzeba to zignorować". "Prezydent nie będzie nam blokował budżetu" - dodał. "Przypomnę, że konstytucja nie pozwala mu blokować ustawy budżetowej" - podkreślił Petru.

Jego zdaniem

Najlepiej byłoby wprowadzić autopoprawkę, gdzie zapisy z ustawy okołobudżetowej znalazłyby się w budżecie i dzięki temu prezydent Andrzej Duda nie mógłby nic zrobić.

"Prezydent nie ma możliwości zablokowania budżetu i nie będzie blokował budżetu i należy zignorować jego działania" - ocenił polityk.

Budżet między rządem i prezydentem

W sobotę premier Donald Tusk napisał na platformie X: "Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym".

Andrzej Duda odpowiedział szybko: "Panie Premierze Donald Tusk cieszę się, że pisze Pan, że sobie poradzicie. To oznacza, że tak jak apelowałem zwołacie Sejm i Senat po Świętach i przegłosujecie moja ustawę, w której będą podwyżki dla nauczycieli itp., ale bez 3 mld na publiczne media. I wzajemnie - Wesołych Świąt Panie Premierze!"

Zabrał głos także marszałek Sejmu Hołownia: "Prezydencki projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu".

Następnie Ryszard Petru (Polska 2050) stwierdził, że działania prezydenta “należy zignorować”.